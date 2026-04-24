Dr. Ivan Štuhec: Zgodba z gradnjo telovadnice Zavoda A. M. Slomška je klasičen primer korupcije, takole se je takrat vmešal SCT

Dr. Ivan Štuhec, moralni teolog, dolgoletni strokovni direktor Zavoda A. M. Slomška:

“Zgodba naše telovadnice je klasičen primer korupcije. Na kratko: komisija, določena od nadškofa, je izbrala drugo podjetje. Takoj po tem izboru je Zidar /Ivan Zidar je bil dolgoletni predsednik uprave SCT; op. B. Š./ poklical direktorja izbranega podjetja in zahteval, da polovico investicije prevzame SCT, ki se sploh ni prijavil na razpis. Ko se mu je dotični direktor upiral, mu je zagrozil, da ne bo več delal v sklopu cestnih gradenj, nad katerimi je imel Zidar monopol. Najprej se seveda postavi vprašanje, kdo je Zidarja tako hitro obvestil. Dodatno sta se v zgodbo vključila tudi ekonom in z njim škof. Prišlo je do donatorske obljube, kot se pogosto dela. Meni je bilo že takrat jasno, da se donacije kompenzirajo z aneksi, saj so mi to povedali duhovniki, ki so imeli opravka s SCT. Tako se je tudi zgodilo. Ker pa ekonom na koncu ni poravnal zadnjega računa v višini obljubljene donacije, je vse skupaj prišlo v stečajno maso, zato sem bil tudi dvakrat na sodišču, kjer mi je med drugim odvetnik SCT-ja Štrajn očital nemoralnost. Tega zadnjega obroka na koncu ni bilo treba plačati.

A vrniva se k strehi. Po njeni zrušitvi je popolnoma jasno, da so bili materiali slabši, kot bi morali biti, in da tudi določena dela niso bila izvedena strokovno. Torej: SCT pride do dela mimo vrste ter vgrajuje neustrezne materiale in izvaja gradbena dela na nestrokoven način. Korupcija na kubik.”

Vir: Družina