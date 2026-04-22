Na Hrvaškem obsedeno stanje: vse več groženj z bombami po šolah, sedaj evakuirajo že trgovske centre

Piše: C. R.

Na Hrvaškem so davi zaradi groženj z bombo v skoraj vseh srednjih šolah primorsko-goranske županije vključno z Reko prekinili pouk ter evakuirali učence in zaposlene. Nekoliko kasneje sta grožnje z bombo prejeli tudi dve trgovski središči na Reki.

Obvestila o domnevno podtaknjenih eksplozivnih napravah so poleg Reke med drugim prejeli v srednjih šolah v Opatiji, Crikvenici in Čabru, medtem ko osnovne šole za zdaj niso bile tarča groženj.

Večino ravnateljev je ob prihodu v službo davi pričakalo elektronsko sporočilo, v katerem je pisalo, da sta v šoli podtaknjena dva kilograma pentrita oz. pentaeritritol tetranitrata, so za reški Novi list potrdili iz oddelka za vzgojo in izobraževanje primorsko-goranske županije.

V sporočilu, ki vsebuje več groženj, je kot razlog za namestitev eksplozivne naprave navedeno trpljenje palestinskih otrok.

Prve informacije o grožnjah so pristojne službe začele prejemati okoli 7.30, ko so ravnatelji prišli v šole. Vse šole so evakuirali, policija pa pregleduje objekte.

Po obvestilih o domnevno podtaknjenih eksplozivnih napravah na šolah sta grožnje z bombo prejeli tudi največji trgovski središči na Reki – ZTC in Tower centar. Policija pregleduje oba centra, preiskava pa še poteka, poroča hrvaška tiskovna agencija Hina.

Šole na Hrvaškem pa tudi trgovska središča so bili v zadnjih dneh že tarča groženj z bombo, vse pa so se izkazale za lažne. Obvestila o domnevno podtaknjenih eksplozivnih napravah so minuli teden prejele tudi šole in druge javne ustanove v nekaterih mestih v Bosni in Hercegovini ter Črni gori.