Kakšna drama na tirih! Prometni policist v Ljubljani preprečil krvavo tragedijo

Piše: C. R.

Ko gre za reševanje življenj, šteje vsaka sekunda. To se je zgodilo tudi v torek, ko so morali policisti posredovati na železniških tirih. Šlo je za zelo nevarno situacijo.

Policist Prometne policijske postaje Ljubljana Alan Podržaj je v torek, 14. aprila 2026, v dnevni izmeni skupaj s sodelavcem opravljal naloge policista motorista.

Okoli 16. ure sta se oba policista samoiniciativno odzvala na obvestilo operativno-komunikacijskega centra Policijske uprave Ljubljana, da obstaja resna nevarnost za življenje osebe. Oče je namreč policijo obvestil o sporočilu hčerke, da sedi na železniških tirih in čaka vlak. Hkrati je bilo prejeto še sporočilo, da je na območju Kodeljevega tik ob progi opažena ženska.

Policista sta se nemudoma z vklopljenimi modrimi lučmi in sireno odpravila na kraj. Policist Podržaj, ki teren dobro pozna, je službeni motor parkiral ob progi in stekel v pregled območja. Kmalu je opazil žensko, ki je sedela v neposredni bližini tirov. Ko ga je zagledala, je stekla po tirih stran od policista, v smeri prihajajočega vlaka.

Policist je takoj pospešil tek in jo ves čas mirno nagovarjal ter jo skušal pomiriti. Kljub temu je ženska nadaljevala tek proti vlaku. Policist jo je uspel dohiteti v trenutku, ko se jima je vlak že nevarno približal, ter jo z odločnim in pogumnim prijemom, le nekaj metrov pred trčenjem z vlakom potisnil po brežini stran od tirov. Ob tem jo je zadržal v objemu, dokler vlak ni odpeljal mimo, nato pa jo pomiril in ji nudil občutek varnosti vse do prihoda reševalcev. Nobeden od njiju v dogodku ni bil poškodovan.

S svojim ravnanjem je policist Alan Podržaj izkazal izjemno hrabrost, strokovnost in predanost poklicu. Neposredno je tvegal lastno življenje, da je s hitrim in odločnim ukrepanjem preprečil tragičen dogodek ter rešil življenje osebe. Direktor Policijske uprave Ljubljana Tomislav Omejec je policista povabil na sprejem, kjer mu je ob tej priložnosti osebno čestital za njegovo pogumno in srčno ravnanje, so sporočili iz PU Ljubljana.