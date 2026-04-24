(VIDEO) POP DESIGN predstavlja nov video za skladbo »KOT PEPEL«

Piše: C. R.

Ena najuspešnejših in najvplivnejših slovenskih pop skupin, POP DESIGN, je ob lanskoletnem jubileju, ki ga je zaznamovala s spektakularnim koncertom ob spremljavi 50-članskega simfoničnega orkestra Cantabile v Hali Tivoli, predstavila video spot za novo skladbo z naslovom »Kot pepel«.

Kot smo že poročali so se člani skupine umaknili v studio priznanega slovenskega kitarista in producenta Primoža Grašiča, kjer je nastala dolgo pričakovana nova skladba s prepoznavnim simfoničnim pridihom. Glasbo je prispeval klaviaturist Martin Erjavec, simfonični aranžma nosi podpis Primoža Grašiča, besedilo pa je delo basista in soustanovitelja skupine Toneta Košmrlja.

Sedaj so fantje pod režijsko taktirko Mateja Simčiča posneli tudi vrhunski video, ki so ga ljubitelji skupine Pop design zelo lepo sprejeli.

Snemanje je potekalo na zelo hladno Februarsko Nedeljo v krasnem dvorcu Novo Celje. Snemalna ekipa je bila fenomenalna in že takoj so se z bendom zlili v eno veliko druščino, kjer je bilo jasno, da bo nastalo eno izjemno delo. Pop designovci smo se izkazali kot odlični akterji, naj pomembneje pa je, da zaradi vremenskih okoliščin pri snemanju ni nihče pristal z vročino v postelji. Skratka video je uspel popolnoma po načrtanih pričakovanjih in Pop designovci so na ta izdelek izredno ponosni. Seveda želijo, da vam bo video spot za njihovo novo skladbo z naslovom Kot pepel všeč tudi vam.

Video si lahko ogledate na uradnem you tube kanalu skupine Pop design.

Pop design so: vokal – Maj Vrhovec, bobni – Luka Petrič, kitara – Jani Marinšek, bas kitara – Tone Košmrlj, klaviature – Martin Erjavec

Snemalna ekipa:

Produced, Directed and Edited by : Matej Simčič

Director of photography : Klemen Vogrič

AC : Anže Peterka

Gaffer : Matej Jalšovec

Set design : Gea Bešter, Tinkara Klemenčič

MUA : Pia Kastelic

Dancer : Ana Levačič

Režiser Matej Simčič: “S skupino je bilo znova odlično sodelovati. To je že naš drugi skupni projekt po štirih letih, zato je bilo lepo videti, kako so v tem času zrasli kot bend. Na snemanju se je čutila prava energija in velika predanost.

Maja sem prvič spoznal na tem projektu in me je res pozitivno presenetil. Je izjemen showman, naraven igralec in ima pravi DNK benda, zato mislim, da so našli odličnega frontmana.

Navdušila pa me je tudi celotna ekipa – 12 ur snemanja v mrazu, štirje kostumi, posuti s pepelom, v mrzlem dvorcu s številnimi ponavljanji komada, oni pa so ves čas ostali profesionalni, motivirani in dali vse od sebe.”

Klaviaturist Martin Erjavec: “Tokratna izkušnja snemanja video spota je bila predvsem zelo mrzla… Tako me ni zeblo že res zelo dolgo, vendar se je izplačalo. Zbolel nisem, skupina Pop design je pa dobila odličen izdelek na katerega smo res ponosni. Ob tej priliki bi se v imenu skupine zahvalil celotni snemalni ekipi z Matejem Simčičem na čelu, ki je bila zares profesionalna, predvsem pa bogata s hudimi idejami, ki so vidne v našem spotu.”