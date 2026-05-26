Huda nesreča terjala dve smrtni žrtvi pri Ptuju

Piše: C. R.

V okolici Grajene na območju Ptuja sta danes okoli 16. ure trčila voznik osebnega avtomobila in motorist s sopotnico. V trčenju je na kraju nesreče umrl 69-letni voznik motorja, 63-letno sopotnico pa so v kritičnem stanju s helikopterjem odpeljali v bolnišnico. S PU Maribor so kasneje sporočili, da je tudi ona podlegla poškodbam.

Kot so pojasnili na Policijski upravi (PU) Maribor, je voznik osebnega avtomobila vozil iz smeri Ptuja proti Vurbergu, ko naj bi po prvih informacijah zapeljal na nasprotno smerno vozišče in trčil v motorista s sopotnico.

Poleg policistov so posredovali tudi gasilci, ki so zavarovali kraj pristanka helikopterja Slovenske vojske ter nudili pomoč reševalcem pri prenosu poškodovane osebe do helikopterja, je sporočil center za obveščanje.

Po navedbah policije gre za tretjo prometno nesrečo s smrtnim izidom letos na območju mariborske policijske uprave. Tudi lani so v istem obdobju obravnavali tri tovrstne nesreče.