Usodna napačna odločitev motorista, stalo ga je življenja

Piše: C. R.

S Primorske poročajo o prometni nesreči s smrtnim izidom. Vse kaže, da je bila nesreča splet nesrečnih okoliščin.

Dopoldne malo pred deseto je 55-letni voznik tovornjaka iz Sežane vozil od Divače proti Senožečam. Ko je pripeljal do deponije, je pričel zavijati levo, a je moral zaradi vozil z nasprotne strani ustaviti, za njim pa se je ustavil 41-letni voznik tovornega vozila s priklopnikom iz Postojne.

Očitno pa 37-letni motorist iz Avstrije, ki je peljal v isto smer, ni imel potrpljenja in se ni prepričal, ali lahko tovornjak pred njim prehiti na varen način. Ko je bil prvi tovornjak že v zadnji fazi zavijanja, je motorist to opazil prepozno in silovito trčil v zadnji del tovornjaka. Za tem pa ga je odbilo v levo, kjer je padel po vozišču in obležal.

Voznik motornega kolesa se pri trčenju huje poškodoval, ob 11.47 je zdravnik zanj potrdil smrt.