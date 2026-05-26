Predlogu novele zakona o prikritih vojnih grobiščih in pokopu žrtev se obeta podpora

Piše: STA
DZ je na današnji izredni seji obravnaval predlog novele zakona o prikritih vojnih grobiščih in pokopu žrtev, ki bi določil 17. maj za nacionalni dan spomina na žrtve komunističnega nasilja, prav tako predvideva pokop še nepokopanih žrtev vojn in revolucije na Žalah.
Podporo zakonu so napovedali koalicijski poslanci, opozicija ga ne bo podprla.
Predlagane zakonske spremembe so pripravili v NSi, SLS, Fokusu, SDS in Demokratih, sprva kot predlog zakona o pokopu in spominu žrtev prikritih grobišč, ki posega v dva zakona, in sicer v zakon o prikritih vojnih grobiščih in pokopu žrtev ter v zakon o vojnih grobiščih. Skladno z napotki zakonodajno-pravne službe DZ pa so ga na matičnem odboru za obrambo v ponedeljek z dopolnilom spremenili v novelo zakona o prikritih vojnih grobiščih in pokopu žrtev iz leta 2015.