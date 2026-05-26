e-Demokracija
31.9 C
Ljubljana
torek, 26 maja, 2026
e-Demokracija
ENG
...

Predlogu novele zakona o prikritih vojnih grobiščih in pokopu žrtev se obeta podpora

Slovenija
Večina žrtev pobojev še danes nima dostojnega groba (na sliki pogled na Macesnovo gorico, kjer je bilo izkopanih 3450 okostij umorjenih domobrancev, ki še danes niso dostojna pokopana). (foto: SSK)

Piše: STA

DZ je na današnji izredni seji obravnaval predlog novele zakona o prikritih vojnih grobiščih in pokopu žrtev, ki bi določil 17. maj za nacionalni dan spomina na žrtve komunističnega nasilja, prav tako predvideva pokop še nepokopanih žrtev vojn in revolucije na Žalah.

Podporo zakonu so napovedali koalicijski poslanci, opozicija ga ne bo podprla.

Predlagane zakonske spremembe so pripravili v NSi, SLS, Fokusu, SDS in Demokratih, sprva kot predlog zakona o pokopu in spominu žrtev prikritih grobišč, ki posega v dva zakona, in sicer v zakon o prikritih vojnih grobiščih in pokopu žrtev ter v zakon o vojnih grobiščih. Skladno z napotki zakonodajno-pravne službe DZ pa so ga na matičnem odboru za obrambo v ponedeljek z dopolnilom spremenili v novelo zakona o prikritih vojnih grobiščih in pokopu žrtev iz leta 2015.

PODPRITE DEMOKRACIJO!

Drage bralke, dragi bralci, donirajte Demokraciji in podprite pluralnost slovenskega medijskega prostora!

Donacija

Sorodne vsebine

© Nova obzorja d.o.o., 2026