Hotel mu je preprečiti nevarno vožnjo v prometu, sledilo je tole …

Piše: C. R.

Tudi na božični večer so se nekateri vdajali maliganom. Zanimivo pri tem je, da so v PU Koper ob tem imeli opravka s prijavo nasilnega dejanja, ker so nekomu na silo preprečili vožnjo pod vplivom maliganov.

Včeraj ob 21.55 so bili primorski policisti napoteni do parkirišča pred enim od gostinskih lokalov v Sežani, od koder je klical moški in prijavil, da ga je njemu neznani moški udaril v predel obraza.

Policisti so z zbiranjem obvestil na kraju ugotovili, da se je pred tem 27-letni prijavitelj iz okolice Sežane nahajal v gostinskem lokalu na območju Sežane, kjer je popival alkoholne pijače. Ko je ob približno 21.50 uri pod močnim vplivom alkohola odšel k svojem vozilu in sedel vanj, z namenom, da se odpeljal stran, je do njega pristopil 46-letni Sežančan in mu hotel preprečiti vožnjo z vozilom, prijavitelja pa so pred tem tudi drugi prepričevali, naj ne vozi.

Ko je tako omenjeni prišel k vratom vozila prijavitelja, jih je odprl in ga pozval, da gre iz vozila in mu hotel preprečiti vožnjo. Slednjega je to razjezilo in je začel 46-letnega Sežančana iz vozila brcati, nakar je izstopil iz vozila in ga začel udarjati po zgornjem delu telesa in nanj preklinjati. To je moškega, ki mu je želel preprečiti vožnjo, razjezilo in ga je z dlanjo desne odprte roke udaril v obraz in ga pri tem lahko telesno poškodoval. Prijavitelj se je nato še hotel pretepati, vendar so mu to preprečili njegovi prijatelji tako, da so ga odmaknili stran.

Policisti bodo zoper oba kršitelja v nadaljevanju ustrezno ukrepali (v primeru podaje predloga za pregon kazenska ovadba oziroma hitri postopek). Na kraju so policisti še ugotovili, da se je prijavitelj pred tem nahajal v bližnjem gostinskem lokalu, kjer je bil postrežen z alkoholno pijačo, čeprav je bil vidno pod vplivom alkohola, kar je potrdilo več prič. Zaradi kršitev določil zakona o omejevanju porabe alkohola bo zoper natakarico in najemnika gostinskega lokala uveden hitri postopek.