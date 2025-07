Grozljiva najdba pod goro: kar dve trupli!

Piše: C. R.

Žal moramo spet poročati o tragični nesreči v gorah, ki je terjala dve smrtni žrtvi.

Včeraj so bili na policiji obveščeni, da sorodniki pogrešajo dva planinca, ki sta v soboto odšla iz Matkovega kota, v smeri Mrzle gore. Takoj je stekla iskalno reševalna akcija, v kateri sta poleg pripadnikov GRSZ za helikoptersko reševanje, predstavnikov letalske enote policije in več gorskih reševalcev sodelovala tudi predstavnika gorske enote PPE PU Celje.

Zaradi zelo zahtevnega terena in močnih sunkov vetra so bile razmere za iskanje izjemno težke.

V popoldanskih urah so reševalci na ledeniku pod Skuto, na višini okoli 2.000 metrov našli mrtvega 40-letnega planinca in nato nad ledenikom, v steni, na majhni skalni polici, še mrtvega 27-letnega planinca. Dosedanje ugotovitve kažejo, da je pri obeh, ki sta sicer bila izkušena planinca, prišlo do padca z velike višine na grebenskem prehodu med Koroško Rinko in Skuto. Gre za alpinistično smer II. do III. stopnje težavnosti, na kateri ni varoval. Pot ni kategorizirana in je zelo izpostavljena, teren je zelo krušljiv.

Vsakoletni skoraj milijonski obisk slovenskih gora pri ljudeh prinaša varljiv občutek varnosti, zato se povečuje število nesreč. Na to vplivajo: telesna in duševna nepripravljenost, pomanjkljiva in neustrezna oprema, neusposobljenost in pomanjkanje znanja o gibanju in pravilni uporabi opreme, nepoznavanje poti ter podcenjevanje trenutnih vremenskih razmer v gorah, kjer se srečujeta zima in poletje. Statistika gorskih nesreč kaže, da sta zdrs in padajoče kamenje že vrsto let na prvem mestu med vzroki nesreč v naših gorah. Da bi se temu izognili, se je v gorah treba držati osnovnih pravil, priporoča policija.