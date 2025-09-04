(FOTO) Nova tragična novica iz slovenskih planin

Piše: C. R.

Danes okoli 10.30 je prišlo obvestilo o nesreči na Jalovcu.

Po zadnjih podatkih je 48-letna pohodnica med vzpenjanjem po zelo zahtevni planinski poti čez Goličico, iz smeri Vršiča proti Jalovcu, padla v globino in se tako hudo telesno poškodovala, da je na kraju umrla.

Na kraju je pomoč nudila ekipa za reševanje v gorah GRZS z Brnika, v kateri je policist gorske policijske enote, ki je tudi opravil ogled. V akciji so sodelovali še gorski reševalci GRS Rateče in Kranjska Gora. Okoliščine kažejo na gorsko nesrečo, ki se je zgodila na nadmorski višini okoli 2.000 metrov.

Pohodnica je bila s helikopterjem Letalske policijske enote prepeljana v dolino. Po vseh zbranih obvestilih bodo policisti o dogodku obveščali pristojno okrožno državno tožilstvo.