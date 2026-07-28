Prijeli vandala, ki je oskrunil Medžugorje

Piše: C. R.

Poročali smo že o vandalskem napadu na več točk v Medžugorju. Storilec je zažgal tudi zunanji oltar.

Kasneje so v kantonu Hercegovina-Neretva za portal Hercegovina.info potrdili, da je policija blizu kraja Ljubuški nedaleč od meje s Hrvaško prijela moškega, osumljenega vandalizma v Medžugorju. Policija je za spletni portal Klix.ba potrdila, da identiteto moškega še ugotavljajo.

Ker je bilo eno od sporočil ob oskrunjenem kipu v poljščini, so se v medijih pojavila ugibanja, da je za vandalizem kriv Poljak. Šlo naj bi za državljana Poljske iz Varšave, ki naj bi najprej zatrjeval, da je Nizozemec.

V bližini kipa na Podbrdu je pustil tudi transparent z imeni medžugorskih vidcev (Ivanka, Mirjana, Milka, Vicka, Ivan, Jakov) z zapisom: “Oni so prevaranti. Imam dokaze!!!”. Na njem sta bila tudi svetopisemski citat (Jer 14, 10–17) in skrivnostna številka 1242.

Po dejanju je osumljenec pobegnil proti Ljubuškemu, med begom pa je poskusil oskruniti še kip sv. Antona. Pri kraju Cerno so ga opazili domačini, eden od njih, ki sicer dela kot varnostnik, ga je zaustavil in pridržal do prihoda policije. Osumljenec se je ob aretaciji obnašal nenavadno in se smejal, ko so ga vkrcavali v policijsko vozilo. Trenutno je v priporu, za zaslišanje pa bo potreboval prevajalca.