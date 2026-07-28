Prijeli vandala, ki je oskrunil Medžugorje

Piše: C. R.
Poročali smo že o vandalskem napadu na več točk v Medžugorju. Storilec je zažgal tudi zunanji oltar.
Kasneje so v kantonu Hercegovina-Neretva za portal Hercegovina.info potrdili, da je policija blizu kraja Ljubuški nedaleč od meje s Hrvaško prijela moškega, osumljenega vandalizma v Medžugorju. Policija je za spletni portal Klix.ba potrdila, da identiteto moškega še ugotavljajo.
Ker je bilo eno od sporočil ob oskrunjenem kipu v poljščini, so se v medijih pojavila ugibanja, da je za vandalizem kriv Poljak. Šlo naj bi za državljana Poljske iz Varšave, ki naj bi najprej zatrjeval, da je Nizozemec.
V bližini kipa na Podbrdu je pustil tudi transparent z imeni medžugorskih vidcev (Ivanka, Mirjana, Milka, Vicka, Ivan, Jakov) z zapisom: “Oni so prevaranti. Imam dokaze!!!”. Na njem sta bila tudi svetopisemski citat (Jer 14, 10–17) in skrivnostna številka 1242.