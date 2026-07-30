(GLOSA) Ups, kakšna nezgoda! Sončni kralj je postal senčni kralj!

Piše: Gašper Blažič

Veste, kaj je značilno za tiste, ki imajo »maslo na glavi«, kot se temu reče? Predvsem to, da se ne upajo prikazati na soncu, ker se maslo začne topiti in kaj hitro lahko vse postane zamaščeno. Zato raje počivajo v senci.

Ta fraza z maslom naj bi izhajala iz starejše kriminalistike, ko so orožniki morali uporabljati nos, saj so si »ci … cibani« (ljubitelji bakra) pričesko oblikovali z maslom. Ampak v dobi, ko je na voljo že toliko nekih želejev in lakov za lase, uporaba masla za maziljenje glave pač ni več v modi. Sicer pa bo morda kaj več o tem povedal nekdanji poslanec Sašo Peče, saj je bil morda edini politik, ki je bil res »orng naoljen«.

Ampak mi bomo pustili nekdanje politike pri miru in se raje lotili tistih bolj aktualnih. Denimo našega omiljenega Robija, ki je še do pred kratkim veljal za »sončnega kralja«, verjetno zaradi nekega Francoza po imenu Ludvik, ki je rad prisegal na fraze, kot so »država, to sem jaz«, »za menoj potop« in podobno. Robiju se ni treba delati Francoza, je pa pred kratkim iz sončnega postal senčni kralj. Oblikoval je namreč svojo vlado v senci. Ne vem, ali je to Milanova ali Zoranova senca, morda je to zgolj oslova senca, za katero se kregajo kot kakšni ci… (***inkvizicijska cenzura***).

Skratka, Robiju ne bo več vroče, lahko bo obdržal svoje maslo nedotaknjeno, predvsem v času vročinskih valov. Ni se mu treba več sekirati niti za svojo nekdanjo strankarsko kolegico Urško, sicer Sevničanko (tako kot Melanija), ki po novem naskakuje Ljubljano in še vedno misli, da je Marilyn Monroe (alias Norma Jean). Če bo Robijev šef Zoki postal povodni mož, bo lahko Urško kratko malo ugrabil. Če se to res zgodi, za takšno dejanje ne bo kriva politična policija. O njej bomo sicer glasovali na referendumu. Tako kot smo pred leti na referendumu glasovali o vodah, nato pa je še isti večer prišla povodenj. Brez (Prešernovega) povodnega moža …