(FOTO+VIDEO) Vandali brutalno napadli svetišče v Medžugorju, zakurili tudi pravkar obnovljeni zunanji oltarni prostor in porisali kipe!

Piše: Gašper Blažič

Iz Medžugorja prihajajo vznemirljive vesti. V zadnji noči so namreč neznanci naredili precejšnjo škodo na širšem območju svetišča.

Kot je razvidno iz videoposnetkov ter fotografij, so z zažigom naredili škodo na zunanjem oltarju, ki so ga nedavno sicer obnovili. Po poročanju Radia Ognjišče je bil na Podbrdu z barvo oskrunjen kip Marije, na podstavek pa so bile napisane žaljive besede. Ob kipu so se pojavili tudi transparenti z napisi proti Medžugorju in medžugorskim prikazovanjem. Tarča vandalov je bil tudi Modri križ, na več mestih pa so bili izpisani žaljivi grafiti. Za cerkvijo sv. Jakoba so storilci zanetili požar na zunanjem oltarju, ki pa so ga hitro pogasili, tako da se ni razširil na cerkveno poslopje. Policija preiskuje okoliščine dogodka in išče storilce, še poročajo.

Spletna Družina poroča, da so na Modrem križu (Plavi križ), ki je prav tako eno izmed najbolj obiskanih molitvenih mest, storilci pustili grafite in sledi črne barve. Na več mestih, vključno z območjem Križevca, je bila izpisana beseda »devil« (hudič). Mediji dodatno poročajo, da so bili na spomenikih in v okolici izpisani tudi angleški napisi, kot je »Devil in a skirt« (Hudič v krilu), na transparentih pa so se pojavila sporočila »Međugorje je obmana« (Međugorje je prevara) in »Gospa = đavao« (Marija = hudič).

Iz Župnijskega urada Medžugorje so ob tem sporočili, da so z veliko žalostjo sprejeli novico o vandalizmu, ki je oskrunil molitvene prostore v župniji. »Nemudoma smo pristopili k čiščenju in odpravi poškodb, da bi bili vsi prostori znova dostojno pripravljeni za molitev. Zahvaljujemo se vsem, ki s svojim delom in nesebično pomočjo prispevajo k temu, da svetišče ostaja kraj srečanja z Bogom, kraj miru in prostor, kjer častimo Blaženo Devico Marijo, Kraljico miru,« so zapisali ter vernike povabili, naj se na dogodek odzovejo v duhu sporočil, ki jih po njihovih besedah Marija v Medžugorju že več kot štiri desetletja posreduje romarjem. »Na ta dogodek odgovorimo z molitvijo, postom in odpuščanjem. Molimo za spreobrnjenje src tistih, ki so storili to dejanje, da bi se jih Gospod dotaknil s svojo milostjo in jih vodil po poti dobrega. Molimo tudi za mir v srcih vseh ljudi.«

Dodali so, da Marija vernike nenehno vabi, naj bodo prinašalci miru, zato naj tudi ta dogodek spodbudi vse, da zla ne vračajo z zlom, ampak z življenjem pričujejo za ljubezen, odpuščanje in upanje.

Svetišče ostaja odprto za vse romarje. Molitveni program poteka po ustaljenem urniku, čiščenje in sanacija poškodovanih delov pa potekata pospešeno. »Želimo, da bo svetišče čim prej znova kraj molitve in srečanja z Gospodom po priprošnji Kraljice miru,« so še zapisali v Župnijskem uradu Medžugorje.

Zanimivo je, da se je ta dogodek pripetil dejansko zelo kmalu po prazniku župnijskega zavetnika sv. Jakoba in malo pred vsakoletnim festivalom mladih, ki se bo sicer začel to soboto zvečer. Na praznik župnijskega zavetnika je sicer prišlo v javnost mesečno sporočilo Kraljice miru (v celoti smo ga sicer objavili včeraj), ki med drugim pravi: “Satan je močan in zapeljuje srca.” Zadnji dogodki to potrjujejo.

Videoposnetek sicer pokaže storilca, kako izvaja zažig zunanjega oltarja, ki ga je sicer zasnoval slovenski arhitekt France Kvaternik. Vse skupaj je videti, kot bi nekdo izvajal “perfomans” oziroma “umetniško inštalacijo”, tako kot denimo pri zažigu križa v Strunjanu.

Posledice požiga so občutne:

Fotografije z območja Podbrda in Plavega križa:

Kot kaže, je dogodek znamenje, da se čas izpolnitve medžugorskih skrivnosti vse bolj bliža. Na prvi pogled se zdi, da gre za klasičen satanizem, vendar pa izrazi vandalizma kažejo, da gre morda za nasprotnike Medžugorja kot takega, morda gre celo za koga, ki se ima sicer za katoličana. V vsakem primeru pa je s tem dejanjem hudič pokazal, da je primitiven in neumen, saj bo zaradi tega še več ljudi obiskovalo ta sveti kraj.