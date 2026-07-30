Obsežen ruski zračni napad na Ukrajino v minuli noči

Piše: C. R.

Ruske sile so med 29. julijem ob 18.00 in 30. julijem izvedle obsežen kombinirani zračni napad na Ukrajino. Skupno je bilo na Ukrajino izstreljenih 358 sredstev zračnega napada: 74 raket različnih tipov in 284 brezpilotnih letalnikov različnih tipov. Najbolj sta bili napadeni Kijevska in Lvovska regija, ruske rakete pa so bile izstreljene tudi na Dnipropetrovsko, Sumsko, Viniško, Poltavsko, Mikolajivsko, in Ivano-Frankivsko regijo.

Posledice ruskega napada na Ukrajino – Kijev in Kijevska regija

V kijevskem okrožju Obolon je zagorela tržnica; poškodovana je bila ena oseba. V okrožju Svjatošin je zagorel garažni kompleks; med gašenjem so našli eno smrtno žrtev. Poškodovan je bil še en moški, ki so ga odpeljali v bolnišnico. Zagorela je tudi petnadstropna nestanovanjska stavba. V širši Kijevski regji je bilo ranjenih pet ljudi, med njimi en otrok.

Lvov

Ruski raketni napad je povzročil požare v stanovanjskih hišah. Do 9. ure je bilo znanih 20 poškodovanih, sedaj pa je znanih že 31 poškodovanih, pod ruševinami pa so še zmeraj ljudje, zato Reševalci nadaljujejo iskanje in reševanje ljudi izpod ruševin. Poškodovanih je bilo več kot 20 stanovanjskih hiš, ena šola in dva vrtca.

Pekel v Krivem Rogu

Tukaj je balistična raketa Iskander zadela naravnost v privatno hišo pri kraju Radušne, zato je umrlo je šest članov družine Voronov: dve deklici, stari 5 in 12 let, štirje odrasli. Ranjenih je bilo še osem ljudi, med njimi dečka, stara 6 in 15 let.

Poltavska regija

V ruskem napadu z droni je umrla ena oseba, poleg tega je bil poškodovan je bil terminal poštnega podjetja Nova pošta.

Last night, a Russian missile strike on Radushne in the Dnipro region killed parents and three children. Two more children were pulled alive from under the rubble. It was an ordinary home, blown into smithereens by a ballistic missile… Rescue efforts are also underway in Lviv… pic.twitter.com/htxpbenMrA — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 30, 2026

Vrste uporabljenega orožja

Po podatkih ukrajinskih letalskih sil je Rusija uporabila: 4 protiladijske rakete Cirkon/Oniks, 9 balističnih raket Iskander-M/S-400/KN-23, 61 manevrirnih raket H-101/Kalibr ter 284 brezpilotnikov, med njimi: Shahed (tudi reaktivne različice), Gerbera, Italmas in imitacijske drone Parodija.

Posebnost napada je bila sočasna uporaba različnih vrst raket in dronov iz več smeri, vključno z velikim številom balističnih in manevrirnih raket.

Delovanje ukrajinske zračne obrambe in prestrežene rekete ter droni

Pri obrambi so sodelovali: ukrajinsko letalstvo, protiletalske raketne enote, enote za elektronsko bojevanje, enote brezpilotnih sistemov in mobilne ognjene skupine obrambnih sil.

Do 9. ure zjutraj je bilo po predhodnih podatkih uničenih ali elektronsko nevtraliziranih 320 ciljev: 1 balistična raketa, 54 manevrirnih raket, in265 brezpilotnikov.