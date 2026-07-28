(HUDA NESREČA) Avtobus na Tolminskem zdrsnil s ceste, dva huje ranjena!

Piše: C. R.

Danes, 28. julija ob 7.39, je bila policija s strani Regijskega centra za obveščanje Nova Gorica obveščena o prometni nesreči na glavni cesti Tolmin–Kobarid, v bližini odcepa za Kamno (občina Tolmin), v kateri je bil udeležen avtobus. V prometni nesreči je bilo poškodovanih več oseb, med njimi dve huje.

Po prvih zbranih podatkih je 35-letni voznik avtobusa vozil po glavni cesti iz Tolmina proti Kobaridu. Med vožnjo na omenjeni relaciji je v blagem levem ovinku zapeljal naravnost s ceste. Poleg navedenega voznika je bilo na avtobusu še 7 potnikov. Po doslej zbranih podatkih sta bila huje poškodovana 35-letni voznik avtobusa in 63-letna potnica. Na kraj dogodka so bili napoteni člani dežurne ekipe Helikopterske nujne medicinske pomoči (HNMP) in Gorske reševalne službe (GRS) z Brnika. Hudo poškodovanega 35-letnega voznika so z vojaškim helikopterjem prepeljali na nadaljnje zdravljenje v Univerzitetni klinični center Ljubljana, hudo poškodovano 63-letno potnico pa s helikopterjem Letalske policijske enote, prav tako v Univerzitetni klinični center Ljubljana.

V prometni nesreči so bile po prvih ugotovitvah predvidoma lažje poškodovane še štiri osebe, ki so jih reševalci z reševalnimi vozili prepeljali na zdravljenje v splošno bolnišnico v Šempeter pri Gorici. Dve potnici v prometni nesreči nista bili poškodovani, vendar sta bili preventivno prepeljani na pregled v Zdravstveni dom Tolmin. Na kraju dogodka so policistom Policijske postaje Tolmin in reševalcem pomoč nudili tudi gasilci PGD Tolmin in PGD Kobarid. Novogoriški prometni policisti bodo odredili izredni tehnični pregled udeleženega avtobusa.

Glavna cesta Tolmin–Kobarid je bila zaradi obravnave prometne nesreče nekaj časa zaprta za ves promet, trenutno pa promet poteka izmenično enosmerno. Več podrobnosti o okoliščinah in vzroku prometne nesreče, v kateri je bilo poškodovanih več oseb, bomo širši javnosti posredovali kasneje.