Družinski razgrajači so očitno imeli svoj dan

Piše: C. R.

Kot je razvidno iz poročila PU Koper o dogajanju za zadnji konec tedna, so predvsem v petek imeli družinski razgrajači “svoj dan”.

Koprski možje postave so bili ta dan ob 13.06 napoteni v eno od stanovanj v Semedeli, od koder je klical moški in prijavil, da ga je doma žalil sin. Kmalu zatem so se prepričali, da je 40-letnik v domačem stanovanju rjul na lastnega očeta, ga preklinjal, grozil s pretepom in podobno. Ker ga niti prihod policijske patrulje ni postavil na realna tla, so ga vklenili ter odpeljali na postajo. Ob tem so mu tudi v roke stisnili precej “mastno” položnico.

Že nekaj ur kasneje, torej zvečer, pa so varuhe reda klicali na pomoč v Pivko, kjer je imela ženska težave s svojim partnerjem, saj jo je 76-letnik že dlje časa brutalno teroriziral in ji tudi omejeval stike s prijateljicami ter ji preprečeval vstop. tisti večer pa je vse skupaj prišlo do vrhunca, zato je zbežala iz hiše. Možje postave so nato znotraj stanovanja našli rogovileža, ki je bil precej okajen, zaradi zaščite oškodovanke pa so mu policisti izrekli ukrep prepovedi približevanja. Zaradi nasilnega obnašanja ga bodo kazensko ovadili.

Ob 19.31 je na Policijsko postajo Sežana poklical občan in prijavil, da na domačem naslovu v okolici Sežane njegov oče pretepa mamo in njegovega brata. Možje v modrem so takoj odšli na kraj dogajanja in zalotili 54-letnega možakarja, ki se je meni nič tebi nič znašal nad ženo, jo krepko klofal in lasal. Ko se je vmešal eden od sinov, je z nasiljem zagrozil tudi njemu. Nato je ženo nagnal iz hiše, sinu pa rekel, naj se odloči, na katero stran bo stopil. Tudi on se je odločil, da odide. Oba sta se nato skrila, saj je obstajala možnost, da bi tudi kasneje po njiju padale “batine”, kar se je dogajalo že v preteklosti. Možje v modrem so na kraju dogodka nasilneža pridržali, izrečen mu je bil tudi ukrep prepovedi približevanja. Sledi kazenska ovadba za več kaznivih dejanj, ne samo zaradi družinskega nasilja, pač pa tudi zaradi poškodb ter zanemarjanja mladoletne osebe.

V soboto pa so imeli opravka z razgrajačem na bencinskem servisu. Policisti so bili ob 13.53 napoteni do enega izmed bencinskih servisov v Sežani, od koder je klicala zaposlena in prijavila, da ima težave s stranko, ki je žaljiva do njih. Policisti so z zbiranjem ugotovili, da je do prodajalke na bencinskem servisu pristopil 40-letni Sežančan, ki ga je iz tira vrglo dejstvo, da imajo zaklenjen WC (kar je sicer praksa na večini manjših črpalk). Ker si ni dal dopovedati ničesar, je začel celo stopnjevati svoj primitivizem. Kasneje je kraj zapustil, a so ga dohiteli varuhi reda, ki so mu izdali plačilni nalog.