Drama v Ljubljani: lovili prekrškarja, slednji povzročil hujšo nesrečo

Danes nekaj pred 9. uro so policisti na ljubljanski obvoznici zaznali voznika osebnega avtomobila , ki je storil hujši cestnoprometni prekršek.

Zaradi omenjenega prekrška sta policista s službenim vozilom policije pričela ustavljati voznika, ki ni ustavil na znake policije ampak se je s pospešeno hitrostjo in tako da je storil še več drugih nevarnih cestno prometnih prekrškov skušal izogniti kontroli.

Kmalu za tem je 25-letni voznik, državljan Slovenije, v križišču Servisne in Šmartinske ceste zaradi neprilagojene hitrosti vožnje izgubil nadzor nad vozilom in povzročil prometno nesrečo, v kateri sta se obe udeleženi vozili prevrnili na streho. Po nesreči je povzročitelj peš pobegnil s kraja. V kratkem času po nesreči pa so ga policisti v bližini našli in mu odvzeli prostost. V nesreči sta bila oba voznika in sopotnik udeleženem vozilu telesno poškodovani.

Med postopkom je bilo ugotovljeno, da povzročitelj prometne nesreče ne poseduje veljavnega vozniškega dovoljenja. Vozilo mu je bilo zaseženo.

Policisti so osumljenemu odredili pridržanje, nadaljujejo z zbiranjem obvestil zaradi suma storitve kaznivih dejanj nevarne vožnje v cestnem prometu in opustitev pomoči poškodovancem v prometni nesreči ter bodo o vseh ugotovitvah obvestili pristojno državno tožilstvo.