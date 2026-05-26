Manipulatorji brez meja

Piše: Miro Petek

Medij, za katerega plačujemo komunikacijski davek, je ob nedavnem poročilu o svobodi medijev organizacije Novinarji brez meja povzel nekaj zanimivih stavkov, ki nazorno odslikavajo manipulacije, s katerimi je prežeta slovenska medijska krajina. Poglejmo si zapisani stavek na MMC RTV SLO (30. april 2026): »Poslabšanje uvrstitve Slovenije v skupini 180 držav za 1,2 točke, na skupno 72,9 točke od 100, ni veliko, vzrok za padec na lestvici pa je tudi napredovanje drugih držav.« Slovenija je na tej lestvici, eni od mnogih, ki se ukvarjajo s svobodo medijev, med 180 državami zasedla 36 mesto.

V času Golobove vlade se je stanje na področju medijev poslabšalo, vendar slovenski novinarji to mehčajo, češ da zmanjšanje števila točk ni veliko in, pazite, da je vzrok za padec napredovanje drugih držav. Na ta način implicitno prikrivajo odgovornost vladajoče politike za katastrofalno stanje v slovenskem medijskem svetu. Bralcem sugerirajo, da padec na tej lestvici ni velik, da se to pač zgodi in da ta majhen padec lahko hitro nadoknadimo. Novinarji torej čutijo potrebo in poslanstvo, da nam poleg dejstev še sugerirajo, da interpretirajo, zmanjšujejo težo tega padca na lestvici – in komentar, da padec ni velik, zapišejo celo pred samim vzrokom za padec na lestvici, ki pa je tudi nadvse bizaren, namreč napredovanje drugih držav. Torej ne klavrno stanje v slovenskem medijskem prostoru, ampak izboljšano stanje v drugih državah, kar nas na tem indeksu potiska proti dnu. V nadaljnjem besedilu z veseljem naštevajo in primerjajo države v soseščini, ki so še slabše. Ker pač ne morejo povsem ignorirati te lestvice in se zlagati, da padca Slovenije ni bilo, ga mehčajo s sintagmami, kako je ta padec majhen. V mojem času študija novinarstva na takratni FSPN, današnji FDV, smo analizirali novinarska besedila. Spomnim se ur pri Manci Košir, Slavku Splichalu, Tomu Korošcu in tudi drugih, pri katerih bi takšno manipulativno ter neprofesionalno pisanje takratni študentje gladko scefrali na drobne koščke. Res smo živeli smo v ideološkem enoumju, vendar smo vedeli, kaj je profesionalno novinarstvo.

To pa še ni vse. MMC namreč poroča, da stanje v medijih skrbi Novinarje brez meja, toda ne zadnji padci, temveč nastajanje nove desne vlade. To je seveda hudo prejudiciranje, saj se nova vlada še ni niti oblikovala, kaj šele, da bi sprejela kakšne ukrepe. Fantje v tej organizaciji nam skupaj z našimi mediji sporočajo, da je desna vlada potencialno nevarna, s samo politično identiteto in ideološko oznako ustvarja vnaprejšnjo nezaupanje. To strašenje je seveda v funkciji, da se zmanjša in zamegli odgovornost Golobove vlade za katastrofalno stanje na medijskem področju, ki je še slabše, kot ga zaznava ta lestvica. Že sama Golobova izjava »Tudi na RTV smo se skupaj zavezali, da ga bomo očistili janšizima« bi morala Slovenijo potisniti proti zadnjemu mestu. Pa ne gre le za medije; v Sloveniji se je vzpostavil diskurz, da je neka politična usmeritev, to je desna ali desnosredinska opcija, sama po sebi manj legitimna in potencialno nevarna, še preden se po demokratičnih volitvah sploh sestavi vlada.

Vzemimo, da bi ob teh podatkih, ki so bili objavljeni, bila na oblasti desna vlada – potem bi bila interpretacija povsem drugačna. Glede na dosedanje izkušnje bi ob poročilu te organizacije prebirali, kako je padec velik, kako smo v Sloveniji lahko zaskrbljeni zaradi trendov zmanjševanja svobode medijev, da gre za orbanizacijo, politične pritiske, napade na novinarje in medije ter, seveda, kako je ogrožena demokracija. Ista statistika bi dobila povsem drugo barvo, gromovniško, z napovedjo medijskega potopa, evropski komisarji in poslanci pa bi že imeli rezervirane letalske karte za obisk v Sloveniji.