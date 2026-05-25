Peter Jančič: Absolutno nori so. In še vedno je plačana kot ministrica vlade, ki jo “nadzoruje”

Piše: Celjski glasnik

Zgodbe, ki jih danes gledamo v Sloveniji, so mogoče samo pri nas in to izključno iz razloga, da ima globoka država vse državne podsisteme v svojih “krempljih”.

V kolikor bi dejansko imeli v Sloveniji demokracijo, se ne bi moglo zgoditi, da bi ministrica nadzorovala javne finance iz katerih je dejansko še v trenutku nadzora financirana. Tako smo priča, da namesto razjasnitve obtožb o izginotju 2,5 milijona evrov, ministrica nadzoruje lastno porabo.

Alenka Bratušek je kot nova predsednica komisije za nadzor javnih financ iz največje opozicijske stranke Svobode, ko je ta to v prejšnjem mandatu onemogočili SDS, takoj začela opravljati "nadzor" Roberta Goloba. Absolutno nori so. Plačana pa je še kot ministrica vlade, ki jo… https://t.co/ev5C9IXDY4 — peter jancic (@peterjancic) May 21, 2026

Na levici se na vse pretege trudijo, kako preprečiti zamenjavo oblasti in kljub temu, da vsi opozarjajo na nevzdržno politiko Golobove vlade (finančno), je Alenka Bratušek, kot predsednika Komisije za nadzor javnih financ ugotovila, kako dobro so sami delali. Dejansko v tem trenutku Bratuškova nadzoruje porabo financ vlade v odhodu, kjer sedi tudi sama in tako nadzoruje samo sebe. Za zdravo demokracijo nepredstavljivo in nedopustno.

“Alenka Bratušek, kot nova predsednica odbora za nadzor nad javnimi financami iz največje opozicijske stranke Svoboda, ki jo je SDS v prejšnjem mandatu blokirala, je takoj začela “nadzorovati” Roberta Goloba. Absolutno nori so. In še vedno je plačana kot ministrica vlade, ki jo “nadzoruje”,” ob takšnih anomalijah opozarja Peter Jančič.