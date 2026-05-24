Rop v Luciji, sredi belega dne grobo napaden upokojenec

Kronika
(foto: policija)

Piše: C. R. 

Policiste so v petek ob 18.20 iz Splošne bolnišnice Izola obvestili, da imajo na zdravljenju pretepenega moškega.

Z zbiranjem obvestil so ugotovili, da naj bi 69-letnega Koprčana v Luciji napadel in pretepel neznanec, ki je prišel za njim in ga brcnil najprej v hrbet, nato še v glavo, zatem ga je okradel in pobegnil, so sporočili s PU Koper.

Kot so zapisali na Policijski upravi (PU) Koper, je nasilnež 69-letniku ukradel denarnico in dva paketa cigaret. Nasilnež je po dejanju pobegnil. Policisti intenzivno preiskujejo sum storitve kaznivega dejanja ropa.

