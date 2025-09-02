Bizarno: še en nacejen vlomilec, ki je “pozabil” pobegniti s kraja zločina

Piše: C. R.

Pred kratkim smo že poročali o vlomilcu, ki ga je želja po uživanju alkohola pripeljala do nočnega vloma in ilegalnega popivanja v lokalu sredi Ljubljane. Okajenega in rahlo poškodovanega zlikovca so našli zaposleni, policisti so ga najprej pospremili na urgenco.

Sedaj so podoben primer zabeležili še na Koroškem. V Dobji vasi (občina Ravne na Koroškem) je namreč natakarico, ki je prišla v službo, presenetil dokaj mlad, vendar precej nabrlizgan nepovabljeni obiskovalec, ki je v lokal prišel skozi pritlično okno tako, da je vlomil. Iz denarnice je najprej sunil menjalni denar, a si je želel za popotnico vzeti še nekaj steklenic alkoholnih pijač. Postavil si jih je na okensko polico in jih začel prazniti, zaradi vpliva maliganov pa je nato zaspal kar v lokalu in “pozabil” pobegniti s kraja zločina. Kazenska ovadba zaradi vloma seveda sledi.