Bil močno “pod gasom”, nato je besnel še nad policisti

Piše: C. R.

Možje v modrem so sinoči v Trebnjem obravnavali precej težkokategornega težaka, ki je vozil pod vplivom maliganov.

Omenjeni 51-letni rogovilež je namreč vozil audi A4, policisti pa so ga ob kontroli nameravali testirati z alkotestom, kar je seveda odločno odklonil. Ravno tako tudi strokovni pregled.

Sicer pa je že na prvi pogled dajal znake, da je krepko “pod gasom”, saj je ves čas rjul na policiste in se nemogoče obnašal, zato so ga ulisičili in odpeljali na “hlajenje” na policijsko postajo. Njegovo rogoviljenje ga bo krepko stalo, saj bo moral plačati zajetno vsoto kazni za kršitev javnega reda in miru, znašanja nad policisti in še vožnje pod vplivom alkohola, čaka pa ga tudi snidenje s sodnikom.