“Bakromobilci” so se spravili celo na drogove, poglejte, kaj so odnesli!

Piše: Moja Dolenjska

Tatovi bakra, ki običajno izhajajo iz znane etnične skupine, postajajo vse bolj predrzni, kar so prikazali tudi med včerajšnjo krajo v Žužemberku.

Tam so podrli šest lesenih drogov, na katerih je bil napeljan telefonski kabel, tega odrezali in odnesli. Vsega skupaj so ukradli za kar 300 metrov telefonskega kabla in s tem povzročili za 4500 evrov škode.

Med 8.30 in 17. uro je v Mokronogu nekdo izkoristil odsotnost stanovalcev in skozi vrata terase vlomil v stanovanjsko hišo. Pregledal je prostore in našel ter ukradel denar. Z vlomom in tatvino je povzročil za okoli 800 evrov škode.

Na parkirnem prostoru na Mirni je včeraj okoli 19. ure nekdo poskušal vlomiti v osebni avtomobil. V notranjost mu ni uspelo priti, nastala je le premoženjska škoda, povzročena z vlomom.