Vid Mlakar: “Nataša Pirc Musar je predstavnica trde levice, zato bi si raje naredila luknjo v koleno, kot predlagala Janeza Janšo za mandatarja.”

Piše: Celjski glasnik

Še enkrat več se je izkazalo, da Nataša Pirc Musar nikakor ni predsednica vseh držaljanov, ampak zvesto služi politiki globoke države.

To je pokazala po tem, ko se je odrekla svoji pravici (dolžnosti), da v prvem krogu predlaga mandatarja za novega predsednika vlade in to verjetno zgolj zato, ker Robert Golob ne more sestaviti nove vlade. Drugi strani političnega pola pa niti ne bi želela in ne želi dati priložnosti nasprotnemu političnemu polu.

Odločitev predsednice NPM, da za mandatarja v prvem krogu ne predlaga nikogar, ni presenečenje. NPM je predstavnica trde levice in si pusti raje zvrtat luknjo v koleno, kot pa predlagati J.J. za mandatarja. Zato tudi takšna naglica pri sprejemu te odločitve, saj se boji, da bi ji… — Vid Mlakar (@VidMlakar) April 25, 2026

Zakaj je temu tako, zelo lepo v svojem zapisu pojasni Vid Mlakar, ki zapiše: “Odločitev predsednika NPM, da v prvem krogu ne predlaga nikogar kot kandidata, ni presenečenje. NPM je predstavnik trde levice in bi raje pustil luknjo, ki jo je izvrtala v kolenu, kot pa predlagala J.J. kot kandidata.” Vse to kaže, da smo danes vse bolj kot povezovalni politiki priča razdiralni politiki.

V nadaljevanju Vid Mlakar pojasni še nekaj podrobnosti, okoli nepodeljenega mandata za sestavo nove slovenske vlade. “Zato je tako naglica pri sprejemanju te odločitve, saj se boji, da bi J.J. lahko prinesel 46 glasov na mizo do 10. maja, ko se izteče rok. Seveda s svojimi dejanji ne bo dosegla ničesar, razen morda odložila imenovanje kandidata in nove vlade za teden dni ali tako. Toda NPM je s tem še enkrat pokazal, da ni in nikoli ne bo predsednica vseh slovenskih žensk in moških,” je zapisal Vid Mlakar.