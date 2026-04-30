Med Jenullom in stranko Resni.ca se odnos zaostruje

“Aktivist stranke Levica, Jaša Jenull, se pritožuje, da se o njem širijo lažne informacije, medtem ko sam ves čas širi morbidne laži,” so kritični v stranki Resni.ca potem, ko se je v bran Levici postavil politkolesar Jaša Jenull, ko se je izkazalo, da Levici ni tuje ugodje, ko gre za število kavčev v hramu demokracije.

Poslanka Resni.ce Katja Kokot je na nedavni nujni seji skupnega odbora Državnega zbora RS, kjer se je razvnela razprava o nuji reorganizacije vlade in zmanjševanja števila ministrstev, razkrila, da ko so prišli v hram demokracije, so prosili za kakšen stol, mogoče kako mizo. “Vprašali smo, kako je s kavči, in smo izvedeli, da ima poslanska skupina Levica največ kavčev. Devet kavčev ima. Kdo je to plačal?” je ob tem pristavila.

Razkritje glede števila kavčev, ki presega število poslancev, je postalo viralno, saj se v stranki Levici nikakor ne strinjajo z vitkejšo državno upravo, čeprav ta prinaša prihranek davkoplačevalskega denarja. Jaša Jenull je v bran Levici, ki jo je ta pomagal na prejšnjih volitvah ustoličiti na oblast, objavil videoposnetek in pripisal naslednje: “V stranki Resni.ca pametujejo drugim o pohištvu v Državnem zboru zraven pa pozabljajo, kako je Stevanović za 2.200 evrov pohištva namesto v pisarno svoje svetniške skupine v Kranju naročil kar k sebi domov! Ti ljudje res ne poznajo ama čisto nobenega sramu!”

Izrečeno s strani Jenulla je vidno zmotilo stranko Resni.ca, iz vrst katere prihaja novoizvoljeni predsednik Državnega zbora RS Zoran Stevanović. Jenulla so obtožili širjenja morbidnih laži, medtem ko se sicer sam po njihovem pritožuje, da se o njem širijo lažne informacije. Kot je med drugim znano, so se na spletu v preteklosti razširile informacije, ki so Jenulla povezovale z odmevno afero Fotopub. “Jenull je bil večkrat gost pri nas. Bila je zabava, kjer smo za performans ob ograjo pri stopnicah vklenili šest deklet. Gostje so jim potem nosili kozarce s pijačo, kamor je bila vmešana droga GHB”, je med drugim poročal blog Mikstone. Vse očitke je Jenull sicer ostro zanikal in dal vedeti, da Dušana Smodeja, glavnega akterja afere, sploh ne pozna.

“Potem ko je bila Levica razkrita, da je v parlamentu z davkoplačevalskim denarjem nabavila kar devet kavčev za 5 poslancev, je danes pričel z lažmi o pohištvu, ki ga je v okviru svetniških sredstev leta 2018 dobila svetniška skupina Resni.ca v mestnem svetu Mestne občine Kranj,” v najnovejšem odzivu na Jenullove izjave kritično navajajo v stranki Resni.ca. Ob tem pojasnjujejo, da gre tukaj za pisarniško mizo, 6 pisarniških stolov (kolikor je bilo svetnikov) in manjšo vitrino za fascikle.

Kot pravijo, je bilo to “vedno v pisarni svetniške skupine, vsako leto ob inventuri pregledano s strani Mestne občine Kranj, označeno z inventurnimi številkami”. Poudarjajo, da je bila večina stvari tudi vrnjena Mestni občini Kranj, razen stolov, ki se po osmih letih še vedno uporabljajo v pisarni. Ob tem dodajajo, da “pohištvo nikoli ni bilo pri nobenem od svetnikov doma, čeprav bi bilo lahko, kot vsaka stvar, ki jo svetnik uporablja za svoje delo”.

“Vse to niti ni tako pomembno kot to, da izgubljajo razum,” še poudarjajo v stranki in dodajajo: “In kot je rekel Aleksander Reberšek! Večje vprašanje je, koliko imajo radiatorjev. Vsi poznavalci nagnusne ‘Fotopub’ afere bodo vedeli, zakaj. Moč ljudem!”