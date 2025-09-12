Piše: Petra Janša

Na Đilasov »novi razred« me je v intervjuju, objavljenem v Demokraciji Magazin, znova spomnil predsednik SDS Janez Janša, in sicer v odgovoru na vprašanje, ali se strinja, da je aktualni premier Golob z ukazom, da se morata RTV in policija očistiti »janšistov«, slednji na neki način izvedel tako imenovano pasivizacijo.

Gre za udbovsko metodo osamitve oziroma osame, s katero so ljudem preprečili kulturno in družbeno udejstvovanje. Janša meni, da »so bili vodilni slovenski komunisti in generali JLA prepričani, da bo socializem kot vladavina po Đilasu ‘novega razreda’ v mogoče nekoliko modernizirani obliki preživel v Jugoslaviji ali vsaj v Sloveniji in Srbiji ter v SZ, njihovo prepričanje pa je temeljilo na vedenju o temeljiti čistki prebivalstva po zmagi komunističnih revolucij v obeh državah«. Nasledniki titoizma so zato, kot pravi Janša, tudi leta 1989 računali, da je bila vsaka podlaga za močno opozicijo skozi desetletja uničena. »Računali so, da lahko obdržijo večino oblasti tudi v primeru izvedbe formalno svobodnih volitev. Računali so, da bodo tisoči njihovih pripadnikov s krvavimi rokami in z ukradenimi vilami naredili vse, da ne bo prišlo do spremembe oblasti in s tem do razčiščevanja preteklosti. Računali so, da bodo njihovi nasledniki branili nakradeno bogastvo, privilegije in omrežja, ki jim te pozicije ščitijo. Predvsem sodstvo.

Ko je po prvih večstrankarskih volitvah predsednik predsedstva na vljudnostni obisk sprejel delegacijo novoustanovljenega društva političnih zapornikov, mu je predsednik društva dejal, da bo treba sedaj reformirati tudi sodno vejo oblasti, ki je preganjala politične delikte. ”Sodstvo mi pa lepo pustite na miru,” mu je zabrusil Milan Kučan.«