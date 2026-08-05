Iranski režim dviguje cene nafte, tudi v Sloveniji: njegovi zavezniki, jemenski hutijevci napadli še en savdski tanker

Piše: C. R.

Jemenski hutijevci, ki jih podpira Iran, so danes sporočili, da so pred obalo savdskega pristaniškega mesta Yanbu ob Rdečem morju napadli savdski tanker. Napad so izvedli v okviru pomorsko blokade Savdske Arabije. Rijad napada še ni potrdil.

Vojaški tiskovni predstavnik hutijevcev je sporočil, da je bil od uvedbe blokade 22. julija to osmi savdski tanker, ki so ga napadli. V videoposnetku je dejal, da so z “več balističnimi raketami izvedli uspešen napad na savdski tanker Wafa na severu Rdečega morja pred obalo Yanbuja”, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Napovedal je tudi okrepitev napadov na savdske ladje na severu Rdečega morja, ker da je Savdska Arabija v odgovor na njihovo blokado tja z juga preusmerila tankerje.

Blokada ogroža sposobnost Savdske Arabije, da svoje zaloge nafte dostavi na svetovni trg. Iran je namreč od ameriško-izraelskih napadov praktično zaprl Hormuško ožino, s čimer je prekinil edino drugo pomorsko pot za izvoz omenjenega energenta iz Savdske Arabije.

Z zaprtjem Hormuške ožine je savdsko pristanišče Yanbu ob Rdečem morju postalo glavna izvozna točka za savdsko nafto, preliv Bab al-Mandeb pa je postal ključna tranzitna pot za surovo nafto. Ta ozek preliv povezuje Rdeče morje z Indijskim oceanom ter prek Sueškega prekopa tudi s Sredozemskim morjem.

Transport savdske surove nafte preko tega preliva je bilo med marcem in sredino julija osemkrat večje kot v enakem obdobju lani, kažejo podatki pomorskega sledilnika Kpler. V juniju se je količina nafte strmo povečala na skoraj 100 milijonov sodov, v primerjavi s sedmimi milijoni sodov v februarju. Po podatkih Kplerja je v aprilu in maju ves izvoz savdske surove nafte po morju potekal prek pristanišča Yanbu.