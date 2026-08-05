Bo predsednica plačala globo za neuporabo varnostnega pasu?

Piše: Nova24tv.si

Predsednica republike Nataša Pirc Musar je javno priznala, da med prometno nesrečo 31. julija ni bila pripeta z varnostnim pasom. “To je moja največja napaka in jo iskreno obžalujem. Pripeta nisem bila in vso odgovornost absolutno sprejmem popolnoma nase. Plačala sem jo z zlomljeno ključnico,” je dejala. Dodala je, da zakon zahteva pripetost tudi na zadnjih sedežih, in pozvala javnost, naj se pripne – tudi zadaj. Bo zaradi tega plačala globo?

V preteklosti je predsednica javno poudarjala pomen varnostnega pasu, tudi na zadnjih sedežih, in sodelovala v preventivnih aktivnostih Agencije za varnost prometa. V javnosti krožijo posnetki, v katerih je razlagala, zakaj je pripetost pomembna ne glede na sedež. Njeno priznanje kršitve zato (znova) odpira vprašanje doslednosti zgleda, ki ga daje najvišja državna predstavnica: ali javnosti govori eno, dela pa drugo.

“Sem malo počakal če bo kater medij ali novinar odkril tole. Ker ne, objavljam prvi. Nataša Pirc Musar o nujnosti varnostnega pasu zadaj, tudi za zaščito sopotnikov in argumenti kako zelo nevarna je njegova neuporaba. Zraven doda ključnik #lahkoprideprav,” je na X ob videoposnetku zapisal eden od uporabnikov.

Neuporaba varnostnega pasu je prekršek po 33. členu Zakona o pravilih cestnega prometa. Globa znaša 120 evrov. Izjema velja le za osebe na zadnjih sedežih v vozilih policije in vojaške policije, če uporaba pasu onemogoča uradne naloge – za službeno vozilo Urada predsednice ta izjema ne velja. Zakon ne predvideva nobene posebne izjeme za predsednico republike ali varovane osebe. Velja načelo enakosti pred zakonom. Postopek poteka po Zakonu o prekrških (ZP-1): policija kot prekrškovni organ prekršek ugotovi neposredno ali naknadno v preiskavi (v tem primeru na podlagi javnega priznanja in dokumentacije nesreče). Običajno izda plačilni nalog. Opozorilo namesto globe je možno le pri prekrških neznatnega pomena – ob nesreči s poškodbami in javnem priznanju je to malo verjetno.

Bo policija ukrepala?

Do danes ni javno znano, da bi bila predsednici izrečena globa. Na policijo so bila poslana vprašanja, ali bo glede na priznanje postopala enako kot v vseh drugih primerih. Odgovorov še nismo prejeli, a če bi policija odločila, da globe ne izreče, bi to pomenilo odstopanje od prakse, ki velja za vse druge državljane.

Skrivnostne okoliščine nesreče

Nesreča se je zgodila 31. julija 2026 okoli 16.30 v predoru Kastelec na primorski avtocesti proti Ljubljani. Službeno vozilo predsednice (Mercedes-Benz V300) s predsednico, varnostniki in dvema zasebnima prijateljicama je zaradi neupoštevanja varnostne razdalje trčilo v spremno policijsko vozilo in nato v steno predora. Predsednica je utrpela zlom ključnice, ena od sopotnic hujše poškodbe. Obe sta bili oskrbljeni v SB Izola in odpuščeni, zadeva pa je bila odstopljena Specializiranemu državnemu tožilstvu zaradi suma kaznivega dejanja iz malomarnosti. Ena sopotnica je bila pripeta, druga, družinska prijateljica Viktorija Krivoluckaja, pa ne – tako kot predsednica. Urad trdi, da je bila prisotnost prijateljic skladna s pravili, a kritiki opozarjajo na uporabo službenega vozila.

Javnost je za nesrečo izvedela šele naslednji dan. Predsednica je pojasnila, da je reševanje trajalo približno uro, prevoz v bolnišnico dodatnih 45 minut, sledile so preiskave, zato verodostojnih informacij ni mogla podati prej. Dodatno vprašanje odpira razlika med prvimi policijskimi navedbami (da naj bi bili poškodovani pripeti) in predsedničinim priznanjem. Urad predsednice je trdil, da se je odpravila pravočasno ob 16.10 z upoštevanjem rezervnega časa, a objava razvpItega levičarja Ronija Kordiša (Hada) s fotografijo že takrat obstoječega velikega zastoja med Postojno in Ljubljano to časovnico postavlja pod vprašaj.