Dr. Božo Cerar: Nobena priseljenska politika ne more nadomestiti zdrave demografske politike

Dr. Božo Cerar, diplomat:

“Če želimo ohraniti slovensko identiteto, je naša prva naloga ustvariti razmere, v katerih bodo mladi videli svojo prihodnost doma, ustanavljali družine in ostajali v Sloveniji. Nobena priseljenska politika ne more nadomestiti zdrave demografske politike.

Največja nevarnost za slovensko identiteto zato ni zgolj priseljevanje. Enako nevarni so nizka rodnost, odseljevanje mladih, izguba samozavesti glede lastne kulture ter prepričanje, da nacionalna identiteta v globaliziranem svetu ni več pomembna. Narod, ki preneha skrbeti zase, začne svojo prihodnost prepuščati okoliščinam.”

Vir: Portal Plus