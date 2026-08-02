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(IZJAVA DNEVA) Janez Janša: “Solidarnosti z ljudmi, ki resnično potrebujejo pomoč, nikoli ne smemo enačiti s toleriranjem nezakonitih migracij”

Izjava dneva
Premier Janez Janša (foto: Siniša Kanižaj / STA)

Slovenski premier Janez Janša je na omrežju X napisal: “Ceuta je ponovni poziv k streznitvi.

Brez učinkovitega varovanja zunanjih meja Evropske unije bodo množični nezakoniti prehodi meja postali nova normalnost. Solidarnosti z ljudmi, ki resnično potrebujejo pomoč, nikoli ne smemo enačiti s toleriranjem nezakonitih migracij. Država, ki ne more zaščititi svojih meja, ne more v celoti zagotavljati vladavine prava. Nezakoniti prehodi meje morajo imeti jasne in hitre posledice.” (Vir: X)

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