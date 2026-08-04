Peter Jančič: Očitno ne laja pravi kuža

Peter Jančič, urednik:

“A o tem, da so današnji opozicijski politiki sami, ko so bili oblast, ravnali še veliko huje in bolj sporno, v največjih medijih ne boste veliko brali. Ne laja pravi. Stevanović je na RTV SLO dodatno nepriljubljen, ker predlaga, da bi ukinili prispevek, ki ga moramo za depolitizirano obveščanje plačevati vsi državljani. Vse stroške bi prenesel na državni proračun. Vlogo državnega proračuna je močno povečala že prejšnja vlada in takrat vse večja odvisnost od države ni bila razlog protestov. Obratno, iz medijev so zahtevali še več denarja. In prejšnja vlada ga je tudi delila. RTV SLO in drugim medijem. Mimo proračunskih načrtov. Kot so mimo načrtov višali plače v javnem sektorju, izplačali zimski regres, višali minimalno plačo in še vse mogoče.”

Vir: Siol