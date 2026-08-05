Dr. Žiga Turk: stavo imamo v demokraciji zato, da varuje državljane pred državo in manjšino državljanov pred večino državljanov. Ne pa za to, da bi državo varovala pred državljani.

Dr. Žiga Turk, nekdanji minister:

“Ustavo imamo v demokraciji zato, da varuje državljane pred državo in manjšino državljanov pred večino državljanov. Ne pa za to, da bi državo varovala pred državljani. Tudi ne za to, da bi zagotovila državi čim več davkov. Politična odločitev zakonodajalca, da bo davke znižal, uživa natanko enako zaščito pred ljudsko neumnostjo , kot odločitev, da bo davke zvišal pred ljudsko modrostjo .

S tem, ko nasprotniki zakona zbirajo podpise s strašenjem pred nižjimi davki in z razpihovanjem zavisti do tistih, ki že tako plačujejo visoke davke, jemljejo legitimnost referendumski pobudi, saj referenduma o davkih ne sme biti. Tako zbrani podpisi so legalni, štejejo. Niso pa legitimni. Zbrani so za referendum o davkih in drugih obveznih dajatvah, ki ga pa ne sme biti. Niso zbrani za referendum o popoldanskem delu zdravnikov, ki bi jih lahko. Zaradi tako razkritega namena referenduma in bistva zakona, bi ustavno sodišče lahko razsodilo, da je očitno, da gre in bo šlo za odločanje o davkih , to pa ni dopustno.”

Vir: Nova24tv.si