Uroš Urbanija: Predsednica Nataša Pirc Musar jih je pustila na cedilu – najprej obljubila, da pride, nato pa tik pred zdajci odpovedala

Mag. Uroš Urbanija, urednik na Planet TV:

“Predsednica @nmusar jih je pustila na cedilu – najprej obljubila, da pride, nato pa tik pred zdajci odpovedala. Za razliko od @JJansaSDS, ki jih je s prihodom presenetil. Ni čudno, da se mladi obračajo nazaj k vrednotam.”

Predsednica @nmusar jih je pustila na cedilu – najprej obljubila, da pride, nato pa tik pred zdajci odpovedala. Za razliko od @JJansaSDS, ki jih je s prihodom presenetil. Ni čudno, da se mladi obračajo nazaj k vrednotam. https://t.co/poNgNffFPy — Uroš Urbanija (@UrosUrbanija) September 19, 2026

Vir: X