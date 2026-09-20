Uroš Urbanija: Predsednica Nataša Pirc Musar jih je pustila na cedilu – najprej obljubila, da pride, nato pa tik pred zdajci odpovedala

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Mag. Uroš Urbanija (foto: Polona Avanzo)

Mag. Uroš Urbanija, urednik na Planet TV:

“Predsednica @nmusar  jih je pustila na cedilu – najprej obljubila, da pride, nato pa tik pred zdajci odpovedala. Za razliko od @JJansaSDS, ki jih je s prihodom presenetil. Ni čudno, da se mladi obračajo nazaj k vrednotam.”

Vir: X

 

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