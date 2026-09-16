Franc Breznik: Ta izjava Anuške Delić je sramotna

Franc Breznik, poslanec:
“Tranzicijska levica ta teden očitno tekmuje, kdo bo bolj vulgaren, žaljiv in sovražen. Namesto argumentov poslušamo osebne diskvalifikacije, posmeh in poniževanje. Govorimo pa o dr. #DimitrijRupel , prvem zunanjem ministru samostojne Slovenije in dolgoletnem diplomatu, ter dr. #ErnestPetrič , vrhunskem diplomatu, pravniku in nekdanjem predsedniku Ustavnega sodišča. Oba sta redna univerzitetna profesorja in osebnosti z desetletji izkušenj v službi slovenske države. Zapis #AnuškeDelić o njiju zato ni duhovit. Je preprosto nizkoten, primitiven in nedostojen javne razprave. Pove vse o njej sami, kdo je in od kod prihaja.”
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