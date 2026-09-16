Franc Breznik: Ta izjava Anuške Delić je sramotna

Tranzicijska levica ta teden očitno tekmuje, kdo bo bolj vulgaren, žaljiv in sovražen. Namesto argumentov poslušamo osebne diskvalifikacije, posmeh in poniževanje.

Govorimo pa o dr. #DimitrijRupel , prvem zunanjem ministru samostojne Slovenije in dolgoletnem diplomatu, ter dr.… https://t.co/qNfGtBznBM

— franc breznik (@FrancBreznikSDS) September 11, 2026