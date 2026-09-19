Zala Klopčič: Smodej je danes priznal, da sta z Luko Mescem skupaj snifala kokain. Sramota!

Zala Klopčič, vodja organizacije Nova smer:

“Stranka “brez afer” ima največjo afero: Fotopub Smodej je danes priznal, da sta z Luko Mescem skupaj snifala kokain. Sramota! Danes smo sedež stranke @strankalevica simbolično opremili z zanje nepogrešljivo opremo. Luka, čas je za odstop!”

Stranka “brez afer” ima največjo afero: Fotopub

Smodej je danes priznal, da sta z Luko Mescem skupaj snifala kokain. Sramota!

Danes smo sedež stranke @strankalevica simbolično opremili z zanje nepogrešljivo opremo.

Luka, čas je za odstop!@Nova_Smer pic.twitter.com/8tYKgSA5ce — Zala Klopčič (@zalaklopcic) September 18, 2026

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