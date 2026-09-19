Premier Janša: Bodočnost Slovenije se je danes zbrala v Stični

Piše: Moja Dolenjska; P.J.

Festival Stična mladih tudi letos ni razočaral. Njegova 45. izvedba je privabila 5.600 mladih vernikov iz vse Slovenije, med njimi tudi več kot 200 prostovoljcev. Program, uglašen na besede Vžgi srce, jih je povabil k odkrivanju in uresničevanju darujoče ljubezni, je poročal Radio Ognjišče.

Z omenjenim geslom so v ospredje postavili ljubezen, ki je po besedah organizatorjev več kot čustvo ali zaljubljenost, saj jo razumejo kot odločitev in držo, ki oblikuje odnos do Boga, bližnjega in samega sebe. Vsebina festivala je mlade nagovarjala, “da ljubezni ne bi razumeli zgolj kot občutka, ki pride in gre, ampak kot ljubezen, ki se je v polnosti razodela v Jezusu Kristusu,” je povedal Klemen Kraševec, koordinator Stične mladi, pod vodstvom katerega poteka celoletna priprava in organizacija festivala.

Mladi so se v Stično pripeljali z vlakom, ki ga že vrsto let ob tej priložnosti ponudijo Slovenske železnice, s posebnimi avtobusi iz svojih župnij ali z lastnim prevozom. Na dvorišču tamkajšnjega cistercijanskega samostana jih je pričakalo 200 prostovoljcev. Za dobrodošlico je poskrbel uvodni program z glasbo in nagovori, popoldanski del pa je bil namenjen različnim delavnicam. Rdeča nit je bila krepost ljubezni.

Stično mladih 2026 so obiskali tudi predsednik vlade Janez Janša in ministra Jernej Vrtovec (za infrastrukturo in energetiko) ter Valentin Hajdinjak (za obrambo).

Predsednik vlade 🇸🇮 @JJansaSDS je danes obiskal 45. festival Stična mladih. pic.twitter.com/YvAq0o3rhQ — Vlada Republike Slovenije (@vladaRS) September 19, 2026

Vsako leto enega od vrhuncev srečanja predstavlja sveta maša, tokrat jo je daroval murskosoboški škof Janez Kozinc, opoldne pa je nato sledil festivalski program s športnimi turnirji, glasbo, delavnicami, spovedjo, molitvijo in druženjem. Kot so sporočili organizatorji, sta srečanje letos obogatila tudi dva gosta iz tujine. Ameriški dominikanski duhovnik Gregory Pine, avtor knjige Training the Tongue, je spregovoril o moči in namenu naših besed ter o tem, kako lahko govor postane orodje resnice, prijateljstva in ljubezni. Hrvaški duhovnik in nekdanji košarkar Luka Klarica pa je z mladimi delil svojo življenjsko zgodbo ter spregovoril o poti od košarkarskih igrišč do globljega srečanja z Bogom in odločitve za duhovniški poklic.