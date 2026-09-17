Dr. Dimitrij Rupel: Očitno je spomin tistih, ki napadajo sedanjo vlado zaradi odnosov z Izraelom, zelo kratek

Dr. Dimitrij Rupel, nekdanji zunanji minister:

“Gosta Tanje Gobec sta na TV Slovenija /13. septembra 2026; to sta bila Pavel Gantar in Miha Brejc, op. ur./ govorila, kot da je aktualna vlada odgovorna za intimne odnose z Izraelom in za sovražne odnose s Palestinci. Leta 2008 je /predsednik Palestine Mahmud/ Abas obiskal Ljubljano, pisec teh vrstic pa je palestinska ozemlja uradno obiskal 19. marca 2008. Golobovo priznanje Palestine je bilo pač priznanje Hamasa, ki je oktobra 2023 napadel Izrael.”

Vir: Siol