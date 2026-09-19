Sprega Levice z mediji? Po šokantnem intervjuju se v javnosti čudežno pojavi obtožnica proti Smodeju

Piše: A. S. (Nova24TV.si)

Nekaj ur potem, ko je bil po dolgem molku objavljen pogovor z Dušanom Smodejem za medij Info360, je POP TV razkril podrobnosti obtožnice proti njemu, ki je postala pravnomočna letos marca.

Pred tem se je Smodej namreč mudil v tujini, sodišče pa mu je je neuspešno vročalo kar leto dni. Predobravnavni naroki, ki so se zaključili poleti, so bili zaradi zaščite žrtev zaprti za javnost. Hitro ukrepanje medijske hiše POP TV takoj potem, ko je Smodej javno spregovoril o tem, da Luka Mesec redno jemlje kokain, in da je tudi sam bil simpatizer Levice, sicer nakazuje na tesno sprego leve politike in osrednjih medijev. Očitno se je obtožnica hranila v uredništvu v primeru, da Smodej spregovori in je treba preusmerjati pozornost iz njegovih razkritij na njegove zločine. Tudi Nova24tv je skušala pridobiti obtožnico pred meseci, a je bila prošnja zavrnjena zaradi domnevne zaščite žrtev.

Smodeju devet strani dolga obtožnica očita storitev treh kaznivih dejanj. To so grožnje s smrtjo, s katerimi naj bi mladoletnico prisilil v spolni odnos, dajanje mamil za posilstvo, in siljenje v spolni odnos s povzročitvijo telesnih poškodb. Nadalje obtožnica Smodeja bremeni tudi ugašanja cigaret na telesu, pretepanje s pasom in drugih krutih dejanj.

Prvo očitano dejanje – torej siljenje v spolni odnos z grožnjami – naj bi se zgodilo že leta 2016, ko je Smodej 16-letnemu dekletu ponudil prevoz, potem pa začel groziti, da se bo zaletel, če ga ne bo oralno zadovoljila. Namesto domov naj bi zatem dekle peljal v Fotopub, kjer je sledil še nasilen spolni odnos. Drugo očitano kaznivo dejanje, torej dajanje mamil za posilstvo žrtvi ni bilo podtikanje, temveč naj bi Smodej na zabavi, kjer je bilo veliko mamil, žrtvi odkrito povedal, da ji bo dal GHB v pijačo in jo s prikritimi grožnjami, da če ne bo spila, “se bo pa nekaj drugega zgodilo”, prisilil, da sprazni kozarec. Zatem se je leta 2021 izživljal nad žrtvijo z industrijskim fenom ter na njej ugašal cigarete.

Obtožnica temelji na pričevanju dveh žrtev, policisti pa so sicer ob vložitvi ovadbe našteli kar devet žrtev. Ena od njih je ob izbruhu afere leta 2022 za POP TV spregovorila o zloglasnih zabavah. Kot je povedala, je bilo mamilo za omamljanje GHB vedno prisotno, njeni prijateljici pa je Smodej dal trojno dozo. Obtožnica vsebuje številne srhljive podrobnosti. Dekle, ki jo je mučil z industrijskim fenom je dobila dodatne opekline potem, ko se je zaradi vročine na njej stopila majica. Na njej naj bi celo uro ugašal cigarete; pod prsi, na trebuh in na desno roko. Dekle, ki ji je pred desetimi leti grozil v avtu in jo nato zvlekel v Fotopub, ko je bil sam star 22, ona pa 16, naj bi pretepal s pasom, z nje grobo trgal oblačila, pri tem pa naj bi vedel, da je mladoletna.

Po prvih obtožbah se je Smodej umaknil iz Slovenije v Benetke. Sam trdi, da se je iz Slovenije umaknil, ne ker bi zbežal, temveč ker naj bi postalo v Sloveniji zanj nevzdržno. Sam je v intervjuju zanikal obtožbe, a sprejema moralno odgovornost. Dejal je namreč, da je “v svojem življenju v ljubljanski kulturni ali levi sceni velikokrat videl stvari, ki jih je nekako racionaliziral, ni ukrepal in je skrival nekatere zadeve pred javnostjo”.