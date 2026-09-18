Dr. Matej Lahovnik: Normalno je, da Kučan nasprotuje interventnemu zakonu

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Ekonomist dr. Matej Lahovnik (foto: STA / Nebojša Tejić)

Dr. Matej Lahovnik, ekonomist:

“Kučan dobi skupaj s privilegiranim dodatkom 4.000 evrov na mesec, zato si lahko privošči, da glasuje proti intervencijskemu zakonu, ki vsem viša neto prejemke.”

Vir: X

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