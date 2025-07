Tone Kajzer: Diplomacija se ne dogaja preko medijev, tako kot se to dogaja sedaj

Tone Kajzer, diplomat:

»Gre za direktno škodovanje slovenskim interesom in ustvarjanje vtisa, da bomo s temi ukrepi rešili neko izjemno zapleteno mednarodno vprašanje, konflikt, spor, ki traja že več sto let. Hkrati se na ta način, vsaj jaz mislim, da je to v ozadju, preusmerja pozornost z neučinkovitosti delovanja na notranjepolitičnem področju. … Gre za en cel spekter odnosov z državo Izrael in tudi z ostalimi državami zahodnega bloka, kjer se posledice gotovo pokažejo, čeprav mogoče ne takoj navzven. Če kdo misli, da bomo potem lahko na hitro obrnili ploščo, ko bo prišla nova vlada, da bo takrat vse šlo v stare tirnice, se bojim, da ne bo tako. In mislim, da bi moral nekdo tudi prevzeti odgovornost.«

Vir: Radio Ognjišče