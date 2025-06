Matej Kovač: Fiskalna politika Golobove vlade je pravi učbeniški primer, kako ne voditi države

“Fiskalna politika Golobove vlade je pravi učbeniški primer, kako ne voditi države. Predsednik fiskalnega sveta opozarja, da so davčni prihodki letos nižji kot lani kljub predvolilnim obljubam o povečanju prihodkov z višanjem davkov in ukinitvijo davčnih razbremenitev, ki jih je uzakonila Janševa vlada. Golob in finančni minister Boštjančič sta očitno spregledala, da je Slovenija na Lafferjevi krivulji že tam, ko zviševanje davkov vodi v upad davčnih prihodkov. Podatki kažejo, da se je število tistih zavezancev, ki so zaslužili več kot tri povprečne plače, že v letu 2023 zmanjšalo za več kot dva tisoč glede na leto 2022, kar potrjuje, da visoki davki odganjajo najbolj produktivne. V tujino ali v sivo ekonomijo. In verjemite: več let ali celo desetletje podjetništvu in davkoplačevalcem prijazne politike bo potrebnih, da se trend obrne in se davkoplačevalci začnejo vračati.”

Vir: Družina