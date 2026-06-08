Premier Janša o aktualni gonji: “Ponavlja se taktika globoke države iz leta 2020”

Piše: Nova24tv.si

“Tu ne gre samo za dvojne vatle. Ponavlja se taktika globoke države iz leta 2020, ko so se uredniški sestanki in kave urednic na RTV Slovenija in 24ur pričeli z vprašanjem: “Kako bomo pa danes zj….. Desus in SMC oziroma Počivalška in Pivčevo?”, v zvezi z gonjo zoper predsednika Državnega zbora RS Zorana Stevanovića izpostavlja predsednik vlade Janez Janša.

“Res bom potreboval nekaj časa, da postavim red v parlamentu. Ne zato, ker ne bi znal, ampak se določene poslanke Svobode obnašajo tako pocestniško, da bo to še veselje. Opravičujem se v njihovem imenu. Vse bo OK,” se glasi zapis predsednika DZ Zorana Stevanovića, ki je vidno razburil opozicijo, da so se pojavile zahteve po opravičilu. Poslanke Svobode pa so celo napovedale sprožitev tožbe. Na primeru aktualne gonje se sicer zelo dobro vidi selektivnost levice, ko gre za obsojanje naših in vaših. Ko si je namreč denimo Anuška Delić s portala Oštro drznila duhovnika Branka Cestnika označiti za “pocestnika”, nikakršnih moralnih pomislekov in zahtev po opravičilu ni bilo, sedaj, ko pa je Stevanović vedenje nekaterih, ki ni vredno institucije Državnega zbora, označil za “pocestniško”, obsodb in izrazov gneva z levega pola ne manjka.

Janez Janša v svojem nedavnem zapisu opominja na čas njihove prejšnje vlade. “V času nadčloveških naporov za obvladovanje epidemije ter ohranjanje življenj in zdravja ljudi so bile osrednje teme njihovih oddaj pršut, sendviči, nakup zaščitnih mask in prenočitev ministrice. Pa dnevni medijski pritiski na poslance in ministre obeh strank, obešanje in kurjenje lutk z njihovimi obrazi, zmerjanje, grožnje in vsakodnevno nadlegovanje pred Državnim zborom,” je poudaril in dodal, da je temu čez čas sledilo, da so nekateri klecnili in je vlada izgubila večino v parlamentu.

Po besedah Janše se ponavlja natančno enak vzorec. Poudarja, da se je predsednik Državnega zbora RS dolžan zoperstaviti kršenju poslovnika in pocestniškemu obnašanju v zakonodajnem telesu, in to ne glede na to, kdo ga uprizarja. “Da ne govorimo o tem, da v aktualnem primeru gonje proti njemu opazujemo ravnanje, ko ravno tat kriči, naj se prime tatu,” ob tem dodaja.

Gre za medijski umor osebnosti

Kot še navaja Janša, gre v resnici za medijski umor osebnosti, “za katerega je značilno ponavljanje skonstruirane obtožbe v nedogled s ciljem, da po določenem času skoraj nihče ne ve več, kaj je obtoževani resnično rekel in v kakšnem kontekstu”. “Ostane zgolj negativna etiketa, ki se potem konstantno lepi nanj ob vsaki medijski priložnosti. Papagajsko. Neusmiljeno. Vse dokler oseba predstavlja kakršnokoli nevarnost za globoko državo in privilegije njenih ajatol,” je bil ob tem jasen.

Že dva tedna je po besedah Janše očitno, da so tokrat tarče predvsem poslanci strank Resni.ca in Demokrati, ker so jih razglasili za šibki člen. “Prav tako je več kot očitno, da oboji niti slučajno to ne bi bili, če bi se uklonili diktatu izključevanja in podprli levo koalicijo,” pojasnjuje in dodaja, da naj se tisti, ki tega ne verjamejo, iz prejšnjega mandata spomnijo “prostaških izpadov poslancev in poslank vladne Svobode z nekdanjo predsednico DZ na čelu ter poskušajo najti podobne poskuse medijskih umorov zoper njih ali vsaj ponavljajočo se resno kritiko njihovih ravnanj.” “Ne bo vam uspelo,” je sklenil premier.