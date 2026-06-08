Ddr. Klemen Jaklič: To je razlog, da so se nekateri monopoli ohranili vse do danes

Ddr. Klemen Jaklič, nekdanji ustavni sodnik:

“Ker je bilo sistemsko izločanje »Drugega« vgrajeno v sam ustavni temelj prejšnje totalitarne države, je imelo za posledico vzpostavitev monopolov režima nad vsemi ključnimi področji. Ti monopoli, te ostaline totalitarnega režima, so se na marsikaterem področju v različnih oblikah ohranili vse do danes. Pod lažno krinko demokratične ureditve služijo kot vzvodi za zagotavljanje in podaljševanje oblasti privilegiranim naslednikom prejšnjega režima. To imam v mislih vselej, ko v javnosti govorim o zatečenem monopolu npr. na področju medijev. Ali pa o selektivni pravičnosti, ki institucije instrumentalizira za pregon političnih, svetovnonazorskih, ideoloških, verskih in drugih tekmecev ali kritikov vladajočega razreda, medtem ko protipravnosti privilegiranih tako rekoč imunizira pred roko pravice.”

Vir: govor v Macesnovi Gorici