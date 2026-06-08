(PREJELI SMO) Sramota na Vršiču se stopnjuje

Piše: Siniša Grmovšek, Bovec

Odhajajoči odločevalci na Ministrstvu za infrastrukturo (MZI) in Direkcija RS za infrastrukturo (DRSI) sta izjavo za javnost o uvedbi novega prometnega režima na prelazu Vršič v turistični sezoni 2026, popoprala z novico, da parkiranje na prelazu Vršič v sezoni 2026 še ne bo omogočeno. Niti besedice pa o tem kam so izginila parkirna mesta, ki so bila v uporabi lansko leto in jih je bilo 39! Parkiranja menda ne bo, ker niso zaključena gradbena dela na vrhu prelaza. Po fotografijah, ki sem jih naredil, 18.10.2025, na dan ko je bil izveden prvi preizkus sistema zapornic, ki je povzročil nepozaben kaos, lahko laično sodimo, da na približno 300 m dolgem ravninskem odseku na Vršiču ne gre za zahtevna in obsežna dela, zato navedeni razlogi za neizvedena dela ne zaslužijo komentarja!

Zakaj 39 parkirišč letos ne bo na voljo?

Kaj je bilo takega, da se ni zmoglo izvesti gradbenih del do pričetka glavne sezone?

Na bovškem smo bili, 17.4.2026, obveščeni o izvajanju del na prelazu Vršič in o vzpostavitvi delnih zapor v obdobju med, 4.5.2026 in 16.11.2026. Sektor za vzdrževanje, varstvo cest in prometno varnost pri DRSI, pa je, 24.4.2026, zaradi rekonstrukcije ceste in ureditve parkirišč izdalo dovoljenje za delno zaporo državne ceste in v njem zelo podrobno določil njene pogoje: »V času delne zapore (7.00-17.00) mora biti zagotovljen izmenično enosmeren promet, urejen s semaforji.« in »Širina vozišča, po katerem bo potekal izmenično enosmerni promet, mora biti najmanj 2,75 m.« Prav tako je podrobno določena začasna signalizacija oziroma začasni prometni znaki, ki morajo biti odstranjeni »po končanju del oziroma prenehanju potrebe po začasni prometni ureditvi.« Prometna signalizacija na bovški strani sploh ni bila postavljena, brez nje pa gradbena dela niso bila možna, zato prozorni, cinični in manipulativni izgovori kažejo, da gradbenih del sploh niso nameravali izvesti do poletne sezone zone 2026!

Vse, ki nam ni vseeno, kaj se dogaja z Vršičem, naj bi potolažila uvedba brezplačnega avtobusa na relaciji Bovec-Kranjska gora, ki naj bi bila dodana vrednost in presežek v varovanju narave in umirjanju prometa na prelazu! Brezplačni avtobus je pomembna in nujno potrebna zadeva in je nadaljevanje projekta iz leta 1997, ko sta sosednji občini, Bovec in Kranjska gora, ki imata mejo na Vršiču, podpisali pogodbo o uvedbi sezonske avtobusne linije, ki sta jo vrsto let subvencionirali, dokler se končno ni postavila na lastne noge in uspešno opravlja svojo vlogo razbremenitve prometa na Vršiču in je za stacionarne goste najboljša rešitev. Nima pa brezplačni avtobus nobenega vpliva na tranzitni promet in se z ukinitvijo lanskoletnih parkirišč stanje porazno slabša.

Ob tem se odpirajo številna vprašanja. Ali je zagotovljeno financiranje brezplačnega avtobusa? Ali so podpisane pogodbe z izvajalci? Ali je avtobusni vozni red usklajen z redno sezonsko linijo? Ali bo za potnike, ki ne bodo dobili sedeža na brezplačnem avtobusu, prevoz na rednem sezonskem avtobusu brezplačen oziroma ali bo tudi sezonska linija brezplačna? Veliko je še utemeljenih pomislekov, ki vzbujajo bojazen, da bo šel brezplačen avtobus po poti nedokončanih gradbenih del in ga ne bo!

Neuporabnost in odvečnost zapornic želijo prikriti z novo, izmišljeno funkcijo zato je bilo sporočeno: »Zapornice bodo namenjene usmerjanju in obveščanju voznikov o vzpostavljenem režimu ter nadzoru vstopov in izstopov.« Poleg tega pa bodo zapornice omogočale tranzitni promet ter dostop do vzpostavljenih parkirišč znotraj območja zapore, vendar parkiranja na vrhu prelaza Vršič v sezoni 2026 ne bo! Kakšno sprenevedanje, saj tranzitni promet poteka in obstaja odkar je bila cesta čez Vršič zgrajena in nikjer tranzitnega prometa ne omogočajo z zapornicami. Z njimi ga kvečjemu ustavljajo in preprečujejo.

Letošnji učinek zapornic bodo dolge kilometerske kolone in težko rešljivi cestni zamaški.

Zgrešeni eksperiment urejanja prometa čez prelaz Vršič, katerega končni cilj je sprememba tranzitne vršiške ceste v turistično oziroma parkovno cesto, kar potrjuje tudi dejstvo, da so bile zapornice postavljene pred ureditvijo parkirišč na prelazu, ki jih (letos) ne bo! Zaradi tega dosedanji odločevalci in njihovi podporniki postopajo, kot da vršiška cesta ni več državna in ni več tranzitna prometnica in lahko z njo počnejo kar se jim zljubi in brez sramu ogrožajo našo najlepšo panoramsko cesto, zmanjšujejo njeno prevoznost, onemogočajo planinske ture in ogled naravnih in kulturnih znamenitosti v njeni okolici.

Ali je letošnji prometni režim tudi končni rezultat zgrešenega in škodljivega projekta? Čas bo pokazal in presodil. Velika družbena korist pa bi bila, če bi odgovorne za nesmiselno in neučinkovito razmetavanje davkoplačevalskega denarja in igranje z Vršičem dosegla vsaj odškodninska odgovornost v poduk, da se kaj takega ne ponovi nikoli več!

»Prenovljeni« režim pa se mora takoj preklicati in preložiti njegovo izvedbo. V skladu z odločbo o delni zapori se morajo dokončati gradbena dela in potem vzpostaviti režim z možnostjo parkiranja na prelazu. Vsak drugačen izid bo povzročil veliko in nepopravljivo škodo.