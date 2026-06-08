(PREJELI SMO) Iniciativa Tržnice ne damo: Ne nasprotujemo prenovi tržnice

Piše: Marinka Kurilić, Ljubljana

Civilna iniciativa „Tržnice ne damo“ želi ob izdaji integralnega gradbenega dovoljenja za prenovo Osrednje ljubljanske tržnice javnosti primarno pojasniti, da sami prenovi tržnice na noben način ne nasprotuje. Nasprotno, prenovo tega osrednjega mestnega prostora podpiramo in si želimo, da bi se izvedla premišljeno, kakovostno ter v dobro vseh prebivalk in prebivalcev mesta.

Naša iniciativa stremi in zahteva zgolj, da se vsi postopki, povezani s prenovo, vodijo zakonito in transparentno ter ob doslednem spoštovanju nacionalnih predpisov, mednarodne zakonodaje in prava Evropske unije. Pri tako pomembnem projektu, ki posega v izjemno občutljiv prostor, sta zakonitost in transparentnost vodenja postopka po našem prepričanju temeljni pogoj za njegovo verodostojnost.

Posebej poudarjamo, da mora biti v postopek vključen vsak deležnik, ki mora imeti pravico sodelovanja in izjasnitve v tovrstnih postopkih, med katere poleg okoliških prebivalcev, spada tudi najširša javnost. Le ob pravočasni in vsebinski udeležbi strokovne in zainteresirane javnosti je mogoče zagotoviti, da bodo sprejete rešitve dejansko ustrezne ter dolgoročno vzdržne. Menimo, da to v dotičnem več letnem postopku ni bilo spoštovano skladno z veljavnimi predpisi.

Za iniciativo je brez dvoma najbolj sporen vsakršen izkop in v konkretnem primeru gradnja garažne hiše, in sicer iz številnih razlogov, ki smo jih tekom postopka natančno navedli ter obrazloženo in s strokovnimi podlagami argumentirali in ugovarjali spornim delom projekta. Pri presoji projekta je treba po našem trdnem prepričanju upoštevati zlasti varstvo okolja in varstvo kulturne dediščine, saj gre za območje izjemnega pomena. Tudi v zvezi s tem menimo, da je bilo kršeno pravo na več nivojih, vključno s presojo vplivov na okolje.

Zoper izdano integralno gradbeno dovoljenje je bila, zaradi popolnega spregleda naših obrazloženih in strokovno podprtih ugovorov v zvezi z vsem zgoraj navedenim, pravočasno vložena tožba v upravnem sporu, in sicer iz vseh tožbenih razlogov – zaradi storjenih bistvenih kršitev pravil postopka, zmotne uporabe materialnega prava (nacionalnega, mednarodnega in prava EU) ter zmotno oziroma nepopolno ugotovljenega dejanskega stanja (predvsem glede neustreznih strokovnih podlag in rešitev), vključno s predlogom za prekinitev postopka in naslovitev ustreznih predhodnih vprašanj na Sodišče EU.

Za morebitna dodatna vprašanja v zvezi z zgoraj navedenim, bo organizirana konferenca za medije, in sicer:

v torek dne 09.06.2026 ob 15.30 uri v prostorih Odvetniške družbe Švab in Štepec, o.p., d.o.o. na naslovu Dimičeveva ulica 16, 1000 Ljubljana.

Prisoten bo tudi odvetnik Luka Švab.

Kontakt za medije: [email protected]

Za civilno iniciativo Tržnice ne damo:

mag. Marinka Kurilić