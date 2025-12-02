Manica Ferenc: Takšne nacionalne RTV, kot jo imamo sedaj, v resnici ne potrebujemo

Manica Ferenc, komentatorka:

” … takšne nacionalne RTV, kot je danes, v resnici ne potrebujemo. Voditelji soočenj, informativnih oddaj so se jasno postavili na stran zagovornikov zakona. Brezsramno pristransko so vodili soočenja, jemali besedo kredibilnim sogovornikom, se opirali na že omenjene javnomnenjske raziskave, ki jih, mimogrede, plačujemo davkoplačevalci. V oddaje so vabili zunanje komentatorje, ki so se že vnaprej opredelili za zakon, ki se imajo za napredne, progresivne in etične. Nedeljski informativni program pa je spominjal na obdobje, ko je na volitvah zmagala SDS in smo bili priče novinarskega štrajka in posledično okrnjenega poročanja.”

Vir: Družina