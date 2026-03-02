Manica Ferenc: Niti ene napake, zmote ne priznajo. Je to demokratično?

Manica Ferenc, komentatorka:

“Ob gledanju predvolilnih soočenj se sprašujem, ali živimo vsi v isti državi. Dobra so zato, ker nam pokažejo sprenevedavost sedanje vlade. Premier in ministri nam dopovedujejo, da smo srečni, polni blagostanja, da so nas v zadnjih štirih letih rešili malodane pred diktaturo. O najbolj perečih zadevah, kot so preobremenjenost plač, nevzdržne razmere v zdravstvu in dolgotrajni oskrbi, nedostopnost stanovanj za mlade, trmasto ponavljajo, da to ni res. Niti pri enem vprašanju ne zmorejo enotnega pogleda za rešitev in prihodnost. Zakaj dobro je samo, če je »po naše«. Niti ene napake, zmote ne priznajo. Je to demokratično? Merodajna tako niso soočenja in obljube, temveč to, kar so politiki delali do danes.”

Vir: Družina