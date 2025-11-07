e-Demokracija
Mag. Matevž Krivic: V naslednjem krogu izbire ustavnih sodnikov bi morala predsednica republike predlagati vsaj dva desna kandidata

Izjava dneva
Nekdanji ustavni sodnik mag. Matevž Krivic (foto: Daniel Novakovič / STA)

Mag. Matevž Krivic, nekdanji ustavni sodnik:

“Kako bo pa /Nataša Pirc Musar/ zdaj /po imenovanju Nine Betetto in Primoža Gorkiča/ uresničila svojo obljubo o upoštevanju svetovnonazorske usmerjenosti /ustavnih/ sodnikov? Da se sedanje razmerje ne bi še poslabšalo, bi za naslednja tri prosta mesta morala predlagati dva izrazito desnici nazorsko naklonjena sodnika – ali, recimo, vsaj enega prav takega in enega bolj »zmernega« konservativca. Pa bo to zdaj res naredila? In pri tem vztrajala? Če hoče ohraniti verodostojnost, bi morala.”

Vir: Dnevnik

