Mag. Matevž Krivic: V naslednjem krogu izbire ustavnih sodnikov bi morala predsednica republike predlagati vsaj dva desna kandidata

Mag. Matevž Krivic, nekdanji ustavni sodnik:

“Kako bo pa /Nataša Pirc Musar/ zdaj /po imenovanju Nine Betetto in Primoža Gorkiča/ uresničila svojo obljubo o upoštevanju svetovnonazorske usmerjenosti /ustavnih/ sodnikov? Da se sedanje razmerje ne bi še poslabšalo, bi za naslednja tri prosta mesta morala predlagati dva izrazito desnici nazorsko naklonjena sodnika – ali, recimo, vsaj enega prav takega in enega bolj »zmernega« konservativca. Pa bo to zdaj res naredila? In pri tem vztrajala? Če hoče ohraniti verodostojnost, bi morala.”

Vir: Dnevnik