Mag. Matevž Krivic: Gre za očitno zlorabo tožilstva

Mag. Matevž Krivic, pravnik, nekdanji ustavni sodnik:

” … moram odločno obsoditi očitno zlorabo specialnega državnega tožilstva v predvolilne namene, do katere je prišlo, ko je tožilka po dveh letih zavlačevanja šele tik pred volitvami sprožila kazenski postopek zoper štiri poslance opozicije (NSi), češ da so zlorabili svoj položaj, ko so v imenu KNOVS-a ugotavljali, ali policija prisluškuje (med drugimi) tudi članom njihove stranke – in jim potem sporočili, da jim ne prisluškuje.

In tožilstvo je o tem obvestilo medije, preden so obtoženi na obtožbo lahko reagirali! Slednje, skupaj s časom, ko se je to zgodilo, je zame jasen dokaz, da je tu tožilstvo zagrešilo neprimerno hujšo zlorabo položaja kot morda obtoženi.”

Vir: mediji