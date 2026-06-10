Katja Kokot: Absurd pa je, da je prejšnja vlada bila tako glasna o ločitvi javnega od zasebnega, v veterini pa zagovarja diametralno nasprotno rešitev

Katja Kokot, poslanka:

“Na to temo (zakon o veterinarstvu) smo kolegi veterinarji zelo jasni, in v večini tudi enotni! Proti so le tisti, ki želijo ohraniti primat na tržišču, tisti, ki jim odgovarjajo visoke cene, tisti, ki jih ne skrbi za to, kako si bodo te cene privoščili lastniki živali in tisti, ki ne verjamejo v zdravo konkurenco. Absurd pa je, da je prejšnja vlada bila tako glasna o ločitvi javnega od zasebnega, v veterini pa zagovarja diametralno nasprotno rešitev. Vse je javno, tudi 100% zasebno. Javna služba v veterini, ki jo plačujete vi. Kaj je v tem javnega? Dovolj je te norosti!”

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